Um 3 Uhr morgens beginnt das Kochen – Hier gibt es die besten Pastrami-Sandwichs der Stadt Antonio Russo verzichtet auf Lieferdienste und Co.: Dennoch rangiert sein italienischer Imbiss Sapori del Sud bei Tripadvisor Basel seit Jahren ganz weit oben. Unterstützt wird er in der Küche von seiner 80-jährigen Mamma. Julia Gisi

Antonio Russo mit seinem Kassenschlager: Pastrami-Sandwich mit Cheddar, Kohlrabi und einem Senf-Meerrettich-Aufstrich. Foto: Nicole Pont

Was für die New Yorker das ikonische Deli namens Katz’s Delicatessen ist, ist für die Basler das Sapori del Sud: An der Spalenvorstadt 34 gibt es die besten Pastrami-Sandwichs der Stadt – ja, man ist sogar geneigt zu sagen: der Schweiz. Im kleinen Laden beim Spalentor wurde zwar – im Unterschied zu seinem Pendant in New York – noch kein Film wie «When Harry Met Sally» gedreht, und er verfügt auch nicht über eine offizielle Website oder einen Heimlieferdienst-Service. Dennoch rangiert das Sapori del Sud auf Tripadvisor seit Jahren auf Platz eins in der Kategorie der preiswerten Restaurants. Dass das Essen im italienischen Take-away von Antonio Russo vorzüglich schmeckt, hat sich also auch so schon herumgesprochen. Vielleicht auch gerade deshalb, weil man die feinen Happen nur direkt vom gebürtigen Sizilianer erhält.