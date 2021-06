Gelebte Gastfreundschaft – Hier geht niemand hungrig vom Tisch Seit über 35 Jahren wirten Regina und Lorenz Affolter in der Eintracht in Bretzwil. Heiner Oberer

Das Wirtepaar des Restaurants Eintracht in Bretzwil legt Wert auf Gastfreundschaft und kocht klassische Gerichte. Foto: Kostas Maros

Kehrt man in der Eintracht in Bretzwil ein, sollte man hungrig sein. Sehr hungrig. Die servierten Portionen sind nämlich reichlich bemessen. Vielleicht ist das ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, als der ehrwürdige Gasthof unter anderem als Pferdestation diente. Wo die ermüdeten Postpferde ausgewechselt wurden und die Kutscher und Fuhrmänner Bärenhunger litten.

Leicht verblichene Fotografien in der Gaststube, die 35 Gästen Platz bietet, zeugen noch von diesen Zeiten und verströmen im Einklang mit den üppig bestückten Blumenfenstern ein heimeliges Ambiente. «Gemütlichkeit zu vermitteln, ist das, was wir anstreben. Der Gast soll sich wohlfühlen», sagt Eintracht-Wirtin Regina Affolter (58). Damit sich der ortsunkundige Gast nicht verfährt, sei an dieser Stelle der Hinweis gestattet, dass die Einheimischen, wenn es um ihr Dorf geht, von Brätzbel reden – nie von Bretzwil.