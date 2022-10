Nach Abfuhr in Basler Café – Hier gehen Sie mit Ihrem Laptop niemandem auf den Wecker Stundenlang arbeiten und wenig konsumieren: Nicht in allen Gastrobetrieben wird dies goutiert. Wer die Arbeit aber gern mal in einem Café verrichtet, ist an folgenden Orten gut aufgehoben. Eine Auswahl. Julia Gisi

Obwohl digitale Nomaden beispielsweise im Unternehmen Mitte problemlos ihre Arbeit verrichten dürfen, so setzt ihnen das Lokal dennoch auch klare Grenzen. Foto: zvg

In einer Facebook-Gruppe für Expats in Basel sorgte diese Woche besonders eine Frage für Aufregung: Ist es in Ordnung, als Gast mehrere Stunden in einem Café zu verbringen und dabei nicht mehr als ein Getränk zu konsumieren? Eine Frau berichtete, dass sie von einer Café-Betreiberin im St. Johann abgewiesen worden sei – denn sie habe innerhalb von zwei Stunden nur einen Tee bestellt, währenddessen am Laptop gearbeitet und diesen im Lokal aufgeladen.