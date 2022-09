Projekt in Gelterkinden – Hier geben Teenies Handytipps an Senioren In der Gemeindebibliothek können sich ältere Menschen einmal im Monat von Jugendlichen bei Fragen zu ihren Handys und Tablets helfen lassen. Das Angebot ist extrem begehrt. Karoline Edrich

Die sogenannte «Generation Z» ist täglich mit der Technologie von Smartphones konfrontiert und weiss daher auf alle Fragen eine Antwort. Foto: Michael Scherrer (20 min)

Zahlreiche alte Menschen haben täglich Probleme mit der Bedienung ihrer Handys oder Tablets. Die «Generation Z» – geboren zwischen 1997 und 2012 – ist jedoch, was Smartphones betrifft, nie um eine passende Antwort verlegen. Denn als junge Menschen, die mit der Technologie aufgewachsen sind, gehören sie zu den sogenannten «Digital Natives». Das macht sich die Gemeindebibliothek Gelterkinden zunutze. Einmal im Monat können sich hier Seniorinnen und Senioren in einer Fragerunde Tipps, Ratschläge und Hilfe von Schülerinnen und Schülern zu ihren mobilen Geräten holen.

Die Veranstaltung erfreue sich bei der alten Generation grosser Beliebtheit, sagt Cindy Thommen, Leiterin der Gemeindebibliothek. «Viele alte Menschen haben kleinere Probleme mit ihren Handys und brauchen akut Hilfe.» Das Projekt habe man in anderen Baselbieter Bibliotheken gesehen und 2018 selber ins Leben gerufen. Unterstützung bekommen die Organisatoren von jeweils drei fachkundigen Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule Gelterkinden. Diese hätten für jede Frage die passende Antwort.

Hilfe zur SBB-App

Der Altersverein «Senioren Gelterkinden» rollt die Werbetrommel für das Projekt und macht die Zielgruppe auf das Angebot aufmerksam. «Der Verein würde uns, falls nötig, auch finanziell unterstützen», so Thommen. Momentan sei dies jedoch nicht nötig. Damit der Austausch zwischen jung und alt fair abläuft, müssen die Seniorinnen und Senioren für die Teilnahme an der Fragerunde 5 Franken bezahlen. «Früher war der Beitrag freiwillig. Das hat dazu geführt, dass manche ganze Handyinstallationen wollten und danach 20 Rappen ins Kässeli legten.»

Der nächste Termin findet am Dienstag, 27. September, von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. In Zukunft möchten die Organisatoren das Hilfsangebot noch weiter ausbauen. «Am 1. Oktober schliesst der SBB-Schalter in Sissach. Wir werden deshalb eine eigene Veranstaltung zur Benutzung der SBB-App anbieten.» Ausserdem sei die Planung für eine E-Reader-Fragestunde in Gange.

