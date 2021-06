Umfrage zu den Angstorten – Hier fürchten sich unsere Leserinnen und Leser in Basel «Wo fühlen Sie sich nachts unwohl? Und weshalb?» Diese Fragen hat die BaZ gestellt – und in weniger als zwei Tagen weit über 800 Antworten erhalten. Dina Sambar

Eine Frau befindet sich allein in einer Tiefgarage. Plötzlich hört sie Schritte. Sie beschleunigt, doch auch die Schritte werden schneller. Die Frau rennt in Panik davon, es ist aber zu spät. Diese und ähnliche Szenen spielen sich in unzähligen Krimis ab. Haben die BaZ-Leserinnen und -Leser auch in Wirklichkeit Angst in Basler Parkhäusern?

Ja. «In einem Parking ist man oft allein unterwegs, was gruselig ist. Frauenparkplätze hat es viel zu wenige, die sind immer besetzt», schreibt eine Leserin. 31 weitere Personen fühlen sich ebenfalls unwohl. Dabei scheint es keine grosse Rolle zu spielen, um welches Parking es sich handelt. Nur das Uni- und das Steinen-Parkhaus wurden mehrfach genannt. Unterführungen, die in Krimis auch oft als Tatort herhalten müssen, lösen ebenfalls generell ungute Gefühle aus (38).

Alkohol, Drogen und aggressive Personen

Mit 210 Erwähnungen ist es jedoch ein Wohnviertel, das unsere Leser am meisten beunruhigt: 75 unserer Leser fürchten sich im gesamten Kleinbasel. Noch mehr Personen meiden nachts spezifisch das Rheinufer zwischen Mittlerer Brücke und dem Hafen (90): Laut ihnen gibt es «zu viele schlecht beleuchtete Stellen», viele «junge Ausländer, Roma, Betrunkene und Drogenabhängige», «Dealer und wenig vertrauenswürdige Männergruppen», eine «aggressive Stimmung» wegen Alkohol und Drogen, «Diebstähle und Schlägereien» und zu wenig oder zu «untätige Polizeipatrouillen».

Auch die parallel dazu verlaufende Achse Claraplatz-Kaserne-Klybeckstrasse-Dreirosenanlage wird sehr oft genannt (96). Dort «passiert meistens das Schlimme», gebe es «nie Polizei», dafür «aggressive Personen mit Messern», «Betrunkene» und «Tag und Nacht die Dealer, die Spalier stehen». Mehrere geben an, dort sogar am Tag Angst zu haben: «Ich wohnte längere Zeit am Claraplatz. Jedes Mal, wenn ich später heimkam, war ich froh, sicher im Haus gelandet zu sein. Letzthin überquerte ich den Platz um die Mittagszeit – ich fühlte mich unwohl und war froh, dass das Drämmli kam.»

Während Basels Parkanlagen am Tag beliebte Ausflugsziele sind, ändert sich das nach Einbruch der Dunkelheit massiv. 110 Personen geben an, sich in Parks nicht wohlzufühlen – allen voran der Schützenmattpark (43). Dort «passiert hin und wieder was» , es sei «dunkel», es habe «komische Leute und zu wenig Kontrolle» und wegen der Vegetation «viele Verstecke».

Auch der De-Wette-Park («zwielichtige Gestalten, schummrig») ist nachts unbeliebt (20). Was jedoch zusätzlich daran liegen kann, dass er direkt neben dem Bahnhof SBB liegt. Einem Ort, den 52 der befragten Leserinnen und Leser in der Nacht nur mit einem mulmigen Gefühl frequentieren. Er sei «düster», es habe «komische Gestalten, vor allem in Richtung Gundeli», und «Bettler».

Düster und menschenleer

In der Innenstadt, die 51-mal genannt wird, meiden die Leser nachts vor allem die Steinenvorstadt (19), den Barfüsserplatz (17) und die Heuwaage (13). Hier sind es vor allem «Ansammlungen aggressiver Jugendlicher, die einen anbaggern und keinen Respekt vor Frauen haben» und «Betrunkene», die das Unwohlsein auslösen.

Doch auch in den ruhigeren Wohnvierteln fühlen sich viele nicht mehr sicher. 82-mal werden allgemein die Quartiere oder bestimmte Orte in den Quartieren genannt. Das Gebiet rund um den Zoo Dorenbach, Viadukt, Nachtigallenwäldlein, Rialto wird 18-mal speziell erwähnt. Auch die Tramstation beim Zoo Dorenbach ist vielen nicht geheuer. Generell ist so manchen an abgelegenen oder menschenleeren Tramstationen und in leeren Trams unwohl (22).

Im St. Johann (15) treiben sich laut mehreren Lesern «dubiose Gestalten aus Frankreich» herum. Es werden aber auch als sicher geltende Wohnquartiere wie das Bruderholz, das Gellert, Riehen, das Paulus- und das Gotthelfquartier genannt. Dort sind es vor allem die dunklen und verlassenen Seitenstrassen: «Alles schläft ab ca. 21 Uhr. Einfach unheimlich.»

Die meistgenannten Orte im Überblick Infos einblenden Kleinbasel (210): Rheinufer (90), Claraplatz-Kaserne-Klybeckstrasse (64), Dreirosenanlage/-brücke (32), Claramatte (13), Messeplatz (6) Parks (110): Schützenmatt (43), De-Wette-Park (20), Margarethenpark (4) In den Quartieren (82): Dorenbach (18), Klybeck/Kleinhüningen (16), St. Johann (15), Gundeli (9), Lange Erlen (5), Erlenmatt (4) Ganz Basel (67) Bahnhof SBB (52) Innenstadt (51) : Steinenvorstadt (19) , Barfüsserplatz (17), Heuwaage (13), Pfalz/Münster (5) Unterführungen (38) Parkhaus/Tiefgarage (32): Parkhaus beim Unispital (5), Parkhaus Steinen (3) Leere Trams / u nbelebte Tramhaltestellen (22): Jakobsberg (3), Zoo Dorenbach (3) Nirgendwo (28)

67 der Umfrageteilnehmer fühlen sich nachts gar nirgends mehr in Basel sicher: «Traue mich nicht mehr raus, wenn es dunkel ist und die mutmasslichen Täter unterwegs sind. Zum Glück ist mir noch nichts passiert, es gab jedoch schon ein paarmal brenzlige Situationen. Von Polizeipräsenz ist nicht viel zu spüren. Ausserdem sind die Patrouillen im Auto viel zu schnell durch. Patrouillen zu Fuss in den Hotspots wären besser.» Diese Antwort wurde in verschiedenen Variationen oft gegeben. Einige Frauen schrieben, dass sie praktisch überall Angst hätten «vor Bedrohungen, die von Männern kommen könnten, sei es sexuell, Raub, Übergriffe, Brutalität…».

Demgegenüber stehen 28 Personen, die auf die Frage, an welchen Orten sie sich unwohl fühlten, mit «Nirgendwo» geantwortet haben. Oder in den Worten eines Lesers: «Ich fühle mich wohl.»

«Los emol» – der BaZ-Podcast Männer sind nachts auf Basels Strassen nicht sicherer als Frauen Doch wie schätzt ein Experte die Situation in Basel ein? Marco Liechti, Leiter der Kriminalprävention der Kantonspolizei Basel-Stadt, wird einige der häufig genannten Orte gemeinsam mit der BaZ besuchen und genauer unter die Lupe nehmen.

