Transport in die Slowakei – Hier fährt das Waldenburgerli durch Basel Eine Ära geht im Baselbiet endgültig zu Ende. Das alte Rollmaterial der Waldenburgerbahn wird per Schiff durch Basel transportiert und verlässt die Schweiz für immer. Alexander Müller

Hier passieren die ausrangierten Zügen der ehemaligen Waldenburgerbahn die Mittlere Brücke in Basel auf dem Weg nach Bratislava. Foto: Pino Covino

Es ist gleichzeitig eine Premiere und ein Abschied. Die ausrangierten Bahnwagen der ehemaligen Waldenburgerbahn haben am Donnerstag das Baselbiet verlassen – zum ersten Mal überhaupt. Die in Pratteln gebauten Triebwagen wurden am Vormittag im Auhafen auf das holländische Frachtschiff Amare verladen. Birsfelden ist der Ausgangspunkt für eine rund drei Wochen dauernde Reise nach Bratislava. Der Weg führt das 110 Meter lange Schiff mit der speziellen Fracht durch Basel und den Rhein hinunter bis nach Mainz. Von dort geht es weiter via Main in die Donau, durch Linz, Wien bis nach Bratislava. Den umgekehrten Weg hat zufälligerweise vor genau drei Jahren die Rhystärn genommen – das neuste Schiff der Basler Personenschifffahrtsgesellschaft, das in einer Werft in Linz gebaut wurde.