Direkt bei der Steinenvorstadt – Hier entstehen 93 neue Wohnungen für junge Menschen Nahe der Basler Ausgangsmeile plant eine Zuger Anlagestiftung die Sanierung eines Gebäudekomplexes. Die Pools, in denen auch der Balz-Klub Partys gefeiert hatte, müssen aber verschwinden. Isabelle Thommen

Auf dem Dach des Gebäudekomplexes an der Kohlenberggasse 19, 21 und 23 sowie am Steinenbachgässlein 30 und 34 gibt es insgesamt drei Swimmingpools. Foto: Kostas Maros

Der Gebäudekomplex an der Kohlenberggasse sowie am Steinenbachgässlein wird komplett saniert. 93 neue Wohnungen sollen parallel zur Steinenvorstadt entstehen.

Momentan gibt es im Gebäude 42 Wohnungen, elf Verkaufsflächen, die Baltazar-Bar, den Balz-Klub, sieben Büros, ein Tanzstudio sowie diverse Lagerflächen. «Wir wollen eher für ein junges Publikum Wohnraum schaffen. Für diejenigen, die nah an der Basler Ausgangsmeile wohnen wollen», erklärt Armin Gote, Director Real Estate bei der Liegenschaftsbesitzerin. Deshalb sollen kleinere Wohnungen für junge Menschen entstehen. Derzeit gibt es im Gebäude Wohnungen mit 4,5 Zimmern, plus drei Dachwohnungen mit jeweils acht Zimmern und einen Pool auf dem Dach. Mit den bestehenden Mietern wird jetzt nach Nachfolgelösungen gesucht. Der Baustart soll 2024 erfolgen. Danach werden die Bauarbeiten rund eineinhalb bis zwei Jahre dauern.

Das Baugesuch hat das Unternehmen mit Sitz in Zug bereits im Frühling 2022 beim Kanton Basel-Stadt eingereicht – noch bevor die neuen Wohnschutzbestimmungen in Kraft traten. Die drei Pools auf dem Dach werden laut den Plänen mit dem Umbau verschwinden. «Klar, für einige Mieter ist es cool. Aber es ist auch eine Frage der Verantwortung», sagt Gote. «In der Nachbarschaft gab es auch Lärmbeschwerden bei der Polizei. Ausserdem reichen die Swimmingpools bis runter in die Dachwohnungen, zu denen sie gehören. Dadurch ist die Raumhöhe zu tief», erklärt er weiter. Stattdessen sollen die Mieter künftig auf dem Dach ein Beet anlegen können.

Das Gebäude soll ab 2024 komplett saniert werden. Foto: Kostas Maros

Die Pools müssen auch deshalb weichen, weil alle Mieter Zugang zum Dach haben werden. «Das Risiko wäre hier mit Pools einfach zu hoch», sagt Gote. «Bei öffentlichen Schwimmbädern muss ja immer jemand da sein, der schaut, dass niemand ertrinkt. Das ist zu aufwendig.»

Baltazar-Bar und Balz-Klub bleiben

In Betrieb sind die Pools aktuell nicht mehr. «Die drei Swimmingpools sind aus den 1970er-Jahren. Sie sind undicht und nicht mehr sicher und wurden stillgelegt», sagt Armin Gote. «Sie sollten nicht mehr benutzt werden.» Es sei schon vorgekommen, dass sie ohne Wissen der Besitzerin wieder gefüllt worden seien. «Wir mussten die Pools dann wieder leeren lassen.»

Von den Swimmingpools auf dem Dach hat jahrelang auch der Club im Gebäude profitiert. Die Baltazar-Bar, der Balz-Klub und das Tanzstudio können auch nach der Sanierung im Gebäudekomplex bleiben, wie Gote sagt. Der Balz-Klub organisierte zuweilen auch Poolpartys über den Dächern Basels, wie Mitinhaber Claudio Rudin bestätigt.

«Die Person, die die Wohnung gemietet hatte, hat aber gekündigt, deshalb hatten wir seit knapp drei Jahren keine Poolpartys mehr», sagt Rudin. «Für uns ist das nicht weiter tragisch, wenn wir auch künftig keine Poolpartys mehr machen können. Es war aber sehr schön, konnten wir das über mehrere Jahre jeweils umsetzen.»

