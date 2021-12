Arlesheimer Buchhandel – Hier dürfen nur Ungeimpfte rein Ein Schild vor dem Buchladen Nische sorgt für Furore: «Zutritt nur für 3-U – Ungeimpfte, Ungetestete, Ungläubige». Ladeninhaber Jean Pelluch erklärt, was es damit auf sich hat. Karoline Edrich

In der Buchhandlung Nische in Arlesheim gilt 3-U statt 3-G: Geimpfte müssen draussen bleiben. Foto: Pino Covino

Der Buchhandel Nische in Arlesheim wirbt vor seiner Ladentür damit, nur 3-U, also «Ungeimpfte, Ungetestete und Ungläubige», reinzulassen. Mit dem dritten U bezieht sich Ladeninhaber Jean Pelluch auf die «Ungläubigkeit gegenüber einer momentan allgegenwärtigen Religion»: der Pandemie. Wer nicht zu den 3-U gehört, darf seine Bücher nur über einen Schalter neben der Eingangstür beziehen.

Der Laden ist gut besucht und wirkt gemütlich, wobei die Bücherauswahl bezeichnend ist für den etwas anderen Wind, der hier weht: In der Auslage sind unter anderem «1984» von George Orwell sowie ein breites Spektrum an esoterischen Büchern zu finden. An der Scheibe hängen Plakate gegen das Covid-Gesetz, im Inneren liegt ein Prospekt auf, der auf die negativen Folgen von Lockdowns, wie etwa die Zunahme der häuslichen Gewalt, aufmerksam machen soll.