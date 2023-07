Flug über Basel – Hier donnert die Patrouille Suisse über die Stadt Die Kunstflugstaffel der Schweizer Armee eröffnete das Basel Tattoo mit einem spektakulären Tiefflug über die Innenstadt. Alexander Müller Dominik Pluess

Anlässlich des Tattoos fliegt die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse über Basel. Video: Dominik Plüss

Von weit hinten, irgendwo hinter der Basler Skyline, von dort, wo häufig das schlechte Wetter herkommt, dringt ein langsam anschwellendes Grollen in Richtung Innenstadt. Ein Grollen, das immer mehr zum Donner gerät. Doch ein Gewitter ist es nicht, sondern die sechs Kampfjets der Patrouille Suisse, die auf die Basler Kaserne zusteuern.

In Formation überfliegen die F-5E Tiger der Schweizer Luftwaffe das Areal und eröffnen damit das Militärmusikfestival Basel Tattoo – zur Freude der Zuschauer in der Arena. Auch am Rhein verfolgen viele Schaulustige das Spektakel am Himmel. Nach dem Überflug auf tiefer Höhe – im Vorfeld wurde seitens der Organisatoren des Tattoos von einer Höhe von 300 Meter gesprochen – setzen die Piloten zu einer Wende über das Kleinbasel an und donnern ein zweites Mal über das Kasernenareal.

Der Blick auf die Kunstflugstaffel von der Kaserne aus. Video: Markus Wüest

Nur einen kurzen Moment danach herrscht im Luftraum über der Stadt bereits wieder Ruhe. Die Patrouille Suisse ist schon wieder auf dem Rückweg zum Militärflugplatz Emmen.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Luftwaffe ihre Kunstflugstaffel ans Tattoo nach Basel schickt. 2015 düste die Patrouille Suisse zum zehnjährigen Jubiläum des Tattoo an der Dernière über die Köpfe des Publikums.

Kritik an Überflug

Im Vorfeld der Veranstaltung hatten sich einige hiesige Politiker negativ geäussert. So sagte die Basler SP-Präsidentin Lisa Mathys beispielsweise gegenüber der BaZ: «Solche Shows sind in einer Zeit, in der in Europa Krieg geführt wird, nicht angemessen.» Für kriegstraumatisierte Menschen in der Region Basel könne der Überflug der Patrouille Suisse verstörend sein. Raphael Fuhrer, Grossrat der Grünen, kritisierte zudem, dass mit den Überflügen ein unnötiges Risiko eingegangen werde und Unbeteiligte negativ betroffen seien.

Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss kritisierte zudem die Existenz der Kunstflug-Staffel an sich. Das Bundesparlament verhinderte mit einem Entscheid, dass die im Volk beliebte Patrouille Suisse aufgelöst wird, weil die Tiger bald hätten ausser Dienst gestellt werden sollen.

Im Vorfeld war lange unklar, ob die Patrouille Suisse überhaupt würde fliegen können. Denn Mitte Juni kam es zu einem Zwischenfall über der Zuger Gemeinde Baar: Bei einem Formationsflug sind sich zwei Jets der Patrouille Suisse zu nahe gekommen: Dabei brach die Nase eines der Flugzeuge ab. Das Trümmerteil stürzte auf ein Betriebsgelände des Rohstoffkonzerns Glencore. Wegen eines geborstenen Fensters gab es am Boden eine verletzte Person. Die beteiligten Piloten der Fliegerstaffel blieben dabei unverletzt, sie konnten mit ihren Kampfjets sicher auf dem Militärflugplatz Emmen landen.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex Dominik Plüss ist Fotograf bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.