Erste offen lesbische Gouverneurin der USA – «Hey Massachusetts, heute haben wir Geschichte geschrieben!» Maura Healey setzt sich als offen Homosexuelle seit Jahren für die Rechte von LGBTQ+-Personen ein. Jetzt hat sie den grossen Sprung in die Politik geschafft. Anja Ruoss

Die neue Gouverneurin von Massachusetts, Maura Healey, hält nach ihrem Wahlsieg eine berührende Rede. Video: Tamedia

Die US-Demokratin Maura Healey ist als erste offen homosexuelle Frau in der Geschichte des Landes zur Gouverneurin gewählt worden. Die 51-Jährige gewann bei den Kongress- und Gouverneurswahlen am Dienstag nach Angaben von US-Sendern im Bundesstaat Massachusetts gegen den Republikaner Geoff Diehl. Dieser hatte im Wahlkampf den Rückhalt von Ex-Präsident Donald Trump.

Mit Healeys Sieg kommt das Gouverneursamt von Massachusetts wieder unter die Kontrolle der Demokraten. Acht Jahre hatte dort der populäre Republikaner Charlie Baker regiert, der sich gegen eine weitere Kandidatur entschieden hatte. Healey selbst nennt ihren Vorgänger einen «geschätzten Partner». (Lesen Sie hier mehr zu den Duellen bei den Zwischenwahlen: So sind die spannendsten Rennen bislang ausgegangen)

Vom Basketballfeld in die Lokalpolitik

Die 1971 geborene Demokratin wuchs als ältestes von fünf Geschwistern im Bundesstaat New Hampshire auf. Vor ihrer politischen Karriere studierte Healey an der renommierten Harvard-Universität, wo sie Kapitänin des Basketballteams war. Mit ihr an der Spitze gewann das Team in der Saison 1990/91 die sogenannte Ivy-League-Meisterschaft – einen Wettkampf der acht Eliteuniversitäten der USA.

Nach ihrem Abschluss in Harvard verbrachte Healey zwei Jahre als professionelle Basketballspielerin in Österreich.

Als Juristin führte Healey 2009 die erste erfolgreiche Anfechtung des sogenannten «Defense of Marriage Acts» an. Dieses Gesetz von 1996 untersagte die staatliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen in den USA.

2014 wurde Healey zur Generalstaatsanwältin von Massachusetts gewählt. In ihren zwei Amtszeiten setzte sie sich einem Bericht des «Boston Globe» zufolge stark für die Rechte von Einwanderern, Konsumenten und LGBTQ+-Personen ein. Zugleich leitete sie unter anderem 2018 ein landesweites Strafverfahren gegen Uber wegen schwerwiegender Datenschutzverletzung. Die Parteien einigten sich auf einen Vergleich, bei dem der Fahrdienstanbieter 148 Millionen Dollar bezahlen musste.

Während der Präsidentschaft von Donald Trump erhob Healey zahlreiche Klagen gegen die Regierung, um deren Bemühungen, Richtlinien für den Umweltschutz zu lockern, zu vereiteln.

Mit ihrem Triumph bei den Zwischenwahlen beendet Healey auch eine als «Fluch des Generalstaatsanwalts» bekannte Negativserie: Seit 1958 waren alle früheren Generalstaatsanwälte, die in Massachusetts nach dem Gouverneursamt griffen, mit ihren Kampagnen gescheitert.

«Ich hoffe, der heutige Abend zeigt euch, dass ihr sein könnt, was und wer immer ihr sein wollt.» Maura Healey

Jedoch erlebte Healey Berichten zufolge im Wahlkampf nur wenig Widerstand. Ihre parteiinterne Konkurrenz schied bereits bei den Vorwahlen der Demokraten aus. Auch von ihrem republikanischen Herausforderer soll sie kaum unter Druck gesetzt worden sein. Kritiker bemängeln, dass die 51-Jährige so nie gezwungen worden sei, öffentlich ihre Wahlkampfpositionen zu verteidigen. Zudem sei sie nicht darauf angewiesen gewesen, auch in ländlicheren Gemeinden Stimmen zu gewinnen.

In ihrer Rede nach dem Wahlsieg sagte Healey am Dienstagabend, sie wolle eine Gouverneurin «für alle sein» und werde «mit jedem zusammenarbeiten, der in diesem Staat etwas bewirken will».

Im Rennen um das Gouverneursamt in Massachusetts setzte sich die Demokratin Maura Healey gegen den Republikaner Geoff Diehl durch. (8. November 2022) Foto: Amanda Sabga (Keystone)

Daneben ging sie vor allem auf die historische Bedeutung ihres Sieges ein: «Ich stehe heute Abend vor euch und bin stolz, die erste Frau und die erste homosexuelle Person zu sein, die jemals zur Gouverneurin von Massachusetts gewählt wurde.»

An junge Mädchen und LGBTQ+-Personen gewandt fügte Healey hinzu: «Ich hoffe, der heutige Abend zeigt euch, dass ihr sein könnt, was und wer immer ihr sein wollt.»

Bei den sogenannten Midterms wurden am Dienstag in den USA das gesamte Repräsentantenhaus, ein Drittel des Senats sowie die Gouverneure von 36 der 50 US-Bundesstaaten gewählt (Verfolgen Sie die Zwischenwahlen hier in unserem Live-Ticker).

Anja Ruoss hat Multimedia Production an der Fachhochschule Graubünden studiert und als freie Journalistin gearbeitet. Seit 2019 befasst sie sich als Nachrichtenredaktorin und Sitemanagerin bei Tamedia schwerpunktmässig mit Breaking-News in Politik und Gesellschaft. Mehr Infos

