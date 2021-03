Fünfeckiger Neubau – Heuwaage-Hochhaus nimmt nächste Hürde Die Bau- und Raumplanungskommission des Basler Grossen Rats empfiehlt das Projekt einstimmig zur Annahme. Simon Bordier

So soll das neue Hochhaus bei der Heuwaage aussehen. Visualisierung: Miller & Maranta

Das Projekt eines neuen, fünfeckigen Hochhauses bei der Heuwaage nimmt die nächste Hürde: Nachdem der Basler Regierungsrat vor gut einem Jahr seine Zustimmung gegeben hat, heisst nun auch die Bau- und Raumplanungskommission (BRK) das Projekt gut.

Der Kommission war der entsprechende Ratschlag vom Parlament zur Beratung überwiesen worden. «Die BRK ist auf den Ratschlag eingetreten und hat diesen an vier Sitzungen beraten», heisst es in dem am Freitag publizierten Kommissionsbericht. Das bestehende Hochhaus Heuwaage werde seiner ursprünglichen Funktion, einen «klaren Auftakt in die Innenstadt» zu bilden, nicht mehr gerecht, stellt die Kommission fest. «Die BRK ist der Ansicht, dass dieser Zustand durch den Neubau wieder behoben werden kann und versteht ihn auch Stadtraumreparatur.»

Keine Residenzpflicht

Was die Architektur des Hochhaueses betrifft, ist sich die Kommission grossmehrheitlich darüber einig, dass sie «hochwertig» sei und an diesem prominenten Ort ein «architektonisches Ausrufezeichen» setzen werde. Die Besitzerin des Gebäudes, die Basellandschaftliche Pensionskasse, hat sich für diesen Ersatz basierend auf einen Entwurf der Architekten Miller & Maranta entschieden. Mit dem 74 Meter hohen Neubau entstehen knapp 30 zusätzliche Wohnungen, so dass künftig insgesamt 70 Wohnungen im Hochhaus zur Verfügung stehen.

Von einer Residenzpflicht, wie sie ein Teil der BRK befürwortet, will der Investor nichts wissen. Mit einer solchen Pflicht möchten manche Politiker dem Zweitwohnungs-Boom in Basel einen Riegel vorschieben. «Das Nein zur Einführung einer Residenzpflicht des Investors nimmt die BRK im Wissen zur Kenntnis, dass die nötigen gesetzlichen Grundlagen zur Durchsetzung einer Residenzpflicht im Bau- und Raumplanungsgesetz zumindest zurzeit fehlen», heisst es dazu im Bericht.

Die BRK beantragt dem Grossen Rat einstimmig, den Beschluss anzunehmen. Das Online-Portal Primenews hat als Erstes über den Kommissionsentscheid berichtet.