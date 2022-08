Nach Urteil gegen Hundehalter – «Heute würden wir unverzüglich handeln» Wie konnte es so weit kommen, dass ein Hund drei Menschen – darunter ein Kleinkind – attackiert und verletzt? Die Behörden gestehen Fehler ein. Sebastian Schanzer Lisa Groelly

Welche Gefahr von Hunden ausgeht, hängt zu einem grossen Teil von ihrem Halter ab. Symbolfoto: Archiv

Im Verfahren gegen einen Hundehalter vor dem Baselbieter Strafgericht am Dienstag fehlten dem Beschuldigten oft die Worte. Beim Versuch, die Beissattacken seines Piero auf insgesamt drei Personen innerhalb von einem halben Jahr zu erklären, sprach er von einem «absoluten Unding». Dass er immer wieder auf die Leine verzichtet und damit solche Vorfälle in Kauf genommen hatte, löste in den Onlinekommentaren der BaZ viel Kritik aus.