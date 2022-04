Die Geschichte des Robinson Club – Heute wird niemand mehr in den Pool geschmissen Zypern, Kapverden: Die jüngsten Robinson Clubs sind fast normale Strandresorts mit viel Unterhaltung und grossem Sportangebot. Saga einer typisch deutschen Ferienformel, die auch in Graubünden eine Rolle spielte. Christoph Ammann

Blick auf die Pool-Anlage des jüngsten Robinson Clubs auf Zypern. Foto: PD

Während Clubchef Walter Kril Gyros und Souvlaki auf Teller schichtet, stürmt eine Bande kostümierter Kinder das Buffetrestaurant. Aus den Lautsprechern dröhnt «Der Gorilla mit der Sonnenbrille». Die Kids stimmen lauthals ein: «Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann.» Abendlicher Alltag im Robinson Club. So war es vor einem halben Jahrhundert in Jandia Playa auf Fuerteventura, so ist es heute im Robinson Club Cyprus, der neuesten Adresse im Portfolio des Clubanbieters aus dem Hause TUI.