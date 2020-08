Seniorin vor Basler Strafgericht – Heute wird der Mord an Ilias (7) verhandelt Die 76-jährige Angeklagte muss sich vor Gericht wegen des mutmasslichen Mordes an einem Basler Schüler vom März 2019 verantworten. Wir tickern live aus dem Gericht. Robin Rickenbacher LIVE

Am Montag findet der Gerichtsprozess gegen die Schweizer Seniorin (76) statt, die am 21. März 2019 einen 7-jährigen Schüler mutmasslich ermordet hat. Die Angeklagte hatte das Opfer an besagtem Tag am St.Galler-Ring von hinten mit einem Küchenmesser niedergestochen. Das Tötungsdelikt war von der Seniorin minuziös geplant gewesen. Der Tat ging laut Anklageschrift ein jahrzehntelanger Streit mit den Behörden voraus. In Drohungen an verschiedene Behörden kündigte die mutmassliche Täterin immer wieder eine Gewalttat an, falls ihre Forderungen nicht erfüllt würden. Primär ging es ihr dabei um das Retournieren von Eigentum, das nach einer Zwangsräumung ihrer Wohnung 1992 eingelagert und danach liquidiert worden war.

Laut Anklageschrift leidet die Angeklagte an einer schwerwiegend wahnhaften Störung, namentlich einem Querulantenwahn. Der getötete Junge sei ihr unbekannt gewesen. Der Prozess startet um 8.15 Uhr am Basler Strafgericht.