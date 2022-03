Ticker zu Rede aus dem Krieg – Selenski per Livevideo vor US-Kongress: Nennt Pearl Harbour, 9/11 und Martin Luther King

Wie Selenski britische Parlamentarier beeindruckte

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist ein brillanter Rhetoriker. Das zeigte sich besonders stark am Dienstag vergangener Woche, als er die Abgeordneten des britischen Unterhauses mit einer übertragenen Rede tief bewegt hatte. Premierminister Boris Johnson bezeichnete Selenskis Rede als «historisch».

Standing Ovation im britischen Unterhaus für Wolodimir Selenski. AFP

«Wir werden bis zum Ende kämpfen, auf See, in der Luft», sagte Selenski. «Wir werden weiter für unser Land kämpfen, koste es, was es wolle, in den Wäldern, auf den Feldern, an den Ufern, auf den Strassen.» Die Rede war eine offensichtliche Anspielung auf Winston Churchill, der im Juni 1940 sein Unterhaus mit ähnlichen Worten («we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.») auf den Kampf gegen Nazi-Deutschland eingeschworen hatte.