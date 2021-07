Interview mit Margrit Stamm - «Heute sitzen schon Dreijährige im Förderkurs»

Mit Nachhilfe, Coaching und Lerncamps wollen Eltern mehr aus ihren Kindern herausholen. Doch was bringt das wirklich? Erziehungswissenschaftlerin Stamm weiss, was Kinder zu erfolgreichen Erwachsenen macht.

Stützunterricht ist heute so gefragt wie nie. Manche Kinder büffeln in den Sommerferien ganze Wochen in Mathe- und Sprachcamps. Werden schon die Kleinen auf Hochleistung getrimmt?

Ja, und diese Entwicklung macht mir Sorgen. Heute sitzen schon Dreijährige im Förderkurs.