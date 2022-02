Valentinstag – Heute sieht ganz Basel rot Der Tag der Liebenden, in Rot gekleidet wie ein Kardinal, ist ein besonderer Tag – aber auch ein Tag, an dem Kitsch und Kommerz unbekümmert miteinander kopulieren. Martin Furrer

Ein Tag mit einer flirrenden Aura aus flammendem Rot: Der Valentinstag. Foto: Keystone

Einmal im Jahr sieht der Basler rot, dann aber richtig. Rot dekoriert sind am 14. Februar viele Schaufenster, Vitrinen oder Auslagen. Nein, es sind nicht Bordelle, sondern Blumenläden, die auf diese Art Kunden anlocken. In Rot scheint die ganze Stadt getaucht. Röter als unterm Jahr leuchten die Lichter an den Ampeln. Selbst rote Rosen waren nie so rot wie heute.