«Selbst meine Gegner haben mich geschätzt»: Roger Schawinski, 77, am Sitz seines Senders Radio 1 in Zürich.

«Selbst meine Gegner haben mich geschätzt»: Roger Schawinski, 77, am Sitz seines Senders Radio 1 in Zürich.

Der Sender Blue stellt Ihre Talkshow ein. Ist Ihre TV-Karriere nun endgültig zu Ende?

Who knows? Schon nach meinem Abgang bei SRF vor drei Jahren sah es so aus. Ich hatte ein wahnsinnig gutes Feedback auf diese Sendungen. Daran lag es nicht. Und wenn ich die Online-Abrufe anschaue, zum Beispiel auf Youtube, so sind diese meist höher als jene der SRF-Talkshow «Gredig direkt». Zudem hatte ich mehr relevante Gäste aus dem gesellschaftspolitischen Bereich.