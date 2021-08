Temperaturen bis 32 Grad – Heute kommts im Norden zum ersten Hitzetag des Sommers Es wird heiss: Im Verlauf des Donnerstag klettern die Temperaturen im Norden der Schweiz auf über 30 Grad. Auch am Freitag bleibt es grösstenteils heiss.

10. August Auch in der Schweiz steigen die Temperaturen an. Meteonews 11. August Am Donnerstag reicht es auf der Alpennordseite für 30 Grad und mehr. Meteonews 13. August Am Freitag bleibt es dann heiss, es sind aber auch wieder Gewitter möglich. Meteonews 1 / 3

Darum gehts Infos einblenden Heute gibts im Norden der Schweiz den ersten Hitzetag.

Der Tag startet mit angenehmen 15 Grad.

Perfekt um noch einmal die Wohnung durchzulüften.

Am Nachmittag wird es dann so richtig heiss und teilweise bis über 30 Grad.

Der Donnerstag beginnt sonnig mit angenehmen Temperaturen von 15 Grad. Laut Meteonews genau richtig, um die Wohnräume noch einmal gut durchzulüften, bevor es heiss wird.

Weiter nach der Werbung

Am Nachmittag geht es mit viel Sonnenschein und blauem Himmel weiter. Nur ein paar Schleier- und Quellwolken in den Bergen zieren den Himmel. Die Temperaturen werden bis 32 Grad steigen. Das reicht im Norden für den ersten Hitzetag in diesem Jahr.

«Wetterflash» von Meteonews.

Gestern wurde die 30-Grad-Marke lediglich geritzt. Im Süden hingegen gab es jedoch einen Hitzetag:

My 20 Minuten Infos einblenden Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!

chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.