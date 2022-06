Sweet Home: Schöner wohnen in 8 Schritten – Heute gibt es eine kleine Stylinglektion Wissen Sie, was Styling ist? Es handelt sich dabei um die Kunst, die richtigen Dinge auszuwählen, und die Kunst der kleinen Kniffe, mit denen alles besser aussieht. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Machen Sie das Beste aus dem, was Sie haben

Die Dinge des Lebens. Foto über: Metro Mode

Styling ist ein Berufszweig in den Bereichen Mode, Interior und Food. Stylisten wählen Dinge aus und stellen sie so zusammen, dass ein schönes Ganzes entsteht. Kein inszeniertes Bild ist gut ohne starkes Styling, kein Hollywoodstar glänzt so glamourös, wenn ihm nicht eine Stylistin das richtige Outfit und den perfekten Look ausgesucht hätte. Styling kann auch einer Wohnung das gewisse Etwas verleihen und diese interessanter und persönlicher machen.

Als Basis für diese Lektion dient Ihr Fundus. Fundus nennt man eine Sammlung von Sachen. In diesem Fall die Dinge, die Sie haben. Styling in der Wohnung bedeutet also nicht, dass Sie zuerst auf eine Einkaufstour gehen müssen, sondern erst mal das Beste aus dem herauszuholen, das Sie haben.

2 — Der Coffeetable

Couchtisch mit Büchern und schönen Dingen. Foto über: Rue Magazin

Beginnen Sie mit dem einfachsten Objekt in Sachen Styling, dem Couchtisch, auch Coffeetable genannt. Damit er chic aussieht und Ihnen mehr bietet, braucht er erst mal «Coffee Table Books». So nennt man nämlich schöne Bildbände. Suchen Sie sich einige Lieblinge aus Ihrem Bücherregal und stapeln Sie diese in verschiedenen Stapeln auf dem Tisch. Sie sollen zum Schmökern einladen und natürlich hübsch aussehen. Dazwischen und darauf können Sie Objekte, Dosen, Schalen, Duftkerzen und Vasen mit Blumen verteilen. Auch ein Tablett ist ein wichtiges Element auf dem Coffeetable. Dieses stellen Sie am besten auf einen Buchstapel. Darauf können Sie schöne Dinge arrangieren oder es benutzen, um Drinks und Häppchen anzubieten.

3 — Das Sideboard

Ein Sideboard mit Ausstellfläche. Foto über: Nestor

Es gibt einen Ort in der Wohnung, der eine Art Schaufensterauslage ist: das Sideboard. Dieses Möbel bietet Stauraum und Ausstellungsfläche, da es so tief ist wie ein Tisch. Sideboards sind Möbel, die an der Wand stehen. Deshalb ist auch das von Bedeutung, was sich über dem Sideboard an der Wand befindet. Damit das, was auf dem Sideboard steht, schön wirkt, braucht es ein schönes Zusammenspiel vom Darunter, Dahinter und Darüber. Hängen Sie ein Bild oder wie hier einen Spiegel an die Wand, stellen Sie ein anderes auf das Sideboard, stapeln Sie ein paar Bücher, platzieren Sie eine Leuchte, Wohnaccessoires und Vasen mit Blumen. Achten sie darauf, dass alles einen schönen Fluss und eine gewisse Zufälligkeit hat.

4 — Das Sofa

Schlichtes Sofa mit passenden Kissen. Foto über: Franzon du Rietz

Sitzmöbel sind zentrale Möbelstücke, die rege benutzt werden. Sie wirken aber, wenn Sie einfach so leer dastehen, wie erst gerade ausgepackt und nicht besonders einladend. Geben Sie dem Sofa einige Kissen und, wenn es an einer Wand steht, ein Bild darüber. Am schönsten wirken Kissen, die wie hier einen Bezug zum Bild haben, also dessen Farbigkeit und Anmutung aufnehmen. Wählen Sie Kissen, die im Stil zum Sofa passen. Also wenn hier geblumte oder superpoppige Kissen auf dem Sofa wären, dann würde das dem Auge wehtun. Sofas brauchen auch Ablagen in der Nähe, wie Couchtische und Beistelltische sowie Licht.

5 — Das Regal

Rosa Regal gefüllt mit Büchern. Foto über: The Socialite Family

Ein wohnliches Bücherregal darf nicht gestylt aussehen. Deswegen gilt beim Regalstyling: kein Styling. Füllen Sie es mit den Büchern, die Sie haben und wechseln Sie ein wenig ab mit Aneinanderreihen und Stapeln. Stapel können Bücherreihen stabilisieren. Bestücken Sie Ihr Regal auch mit einigen kleinen Dingen, die sie lieben, Familienfotos und Bildern. Stellen Sie ab und zu auch einige Bücher so auf, dass Ihnen das Titelbild entgegenlacht und es Sie zum Schmökern auffordert.

6 — Das Bett

Bett im Tageslook. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Ein Bett ist tagsüber gebettet, also so gedeckt, dass man sich auch mal drauflegen kann. Geben Sie dem Bett eine Überdecke. Schlagen Sie diese so auf, dass sich ein wenig vom Bettinhalt zeigt, also das ebenfalls aufgeschlagene Duvet oder dessen oberes Ende und die Kissen. Die Kissen werden aufgeplustert und schön arrangiert. Davor kommen passende Zierkissen. Ein einfaches Rezept! Dass dabei die verschiedenen Farben und Muster ein schönes Ganzes ergeben, ist selbstverständlich. Das Bett, wie das Sofa, braucht Ablagen und Licht auf beiden Seiten. Also kleine Beistelltischchen, Nachttischchen, Hocker und Leuchten. Schön ist es auch, wenn das Bett ein Dahinter bekommt. Ein Kopfende vervollständigt ein Bett. Auch ein Bild an der Wand kann schön sein.

7 — Der Barwagen

Barwagen mit elegantem Styling. Foto über: Rue Rodier

Es gibt kleine Möbel, die helfen, dass eine Wohnung stylischer aussieht. Ein gutes Beispiel ist der Barwagen. Er kann vielfältig und an ganz verschiedenen Orten eingesetzt werden. Man kann ihn in der Küche zur Kaffeeinsel machen, im Bad als Ablage für Tücher und Produkte einsetzen oder natürlich auch als das, für das er gedacht ist, als kleine Hausbar. Am schönsten wirkt diese, wenn Sie klein bleibt. Das bedeutet, dass einfach ein paar Flaschen darauf stehen, mit denen man seinen Lieblingdrink mixt, und einige Accessoires dazu wie Gläser, Mixbecher und Zutaten. Wenn ein Barwagen prallvoll ist mit Alkoholika, dann ist das nicht so chic! Für Chic und Eleganz hilft immer die Beiläufigkeit. Geben Sie dem Barwagen auch einen Blumenstrauss, eine Leuchte, Bücher, Zeitschriften, ein gerahmtes Foto, einfach das, was ihn hübsch und freundlich macht.

8 — Das Tablett

Ein Holztablett für Badezimmeraccessoires. Foto über: The Spruce

Das Tablett ist ein perfektes Stylingelement, das immer hilft, dass etwas schöner, edler und eben gestylter, oder besser, stilvoller aussieht. Nutzen Sie Tabletts, um gewisse Dinge zusammenzufassen. Im Bad sind das Produkte, in der Küche vielleicht Öl, Essig und Kräuter, auf dem Couchtisch Dosen, Duftkerzen und kleine Zierstücke. Auch hier hilft die Liebe zum Detail. Kleine Blumensträusse, ein besonderes Fundstück wie eine Muschel oder ein Stein, ein Büchlein, Spielkarten, ein Schälchen – einfach Dinge, die zum Thema des Tabletts passen und dieses freundlich und persönlich machen.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland.

