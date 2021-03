Wichtige Abstimmungen am Sonntag – Maudet scheitert an Wiederwahl, in Moutier fallen heute die Würfel Die Grüne Fabienne Fischer wird Staatsrätin im Kanton Genf. Sie liegt weit vor Pierre Maudet. Moutier stimmt erneut über den Kantonswechsel ab. Und die CVP könnte im Wallis aus der Regierung fliegen. Die Übersicht.

Sie wird die Nachfolge von Pierre Maudet: Die Grüne Fabienne Fischer wird neue Staatsrätin im Kanton Genf. Foto: Keystone

Die Grüne Fabienne Fischer wird am Sonntag im zweiten Wahlgang in den Genfer Staatsrat gewählt werden. Nach den vorläufigen Ergebnissen liegt sie klar vor dem zurückgetretenen Pierre Maudet, der als Unabhängiger für seine eigene Nachfolge kandidierte.

Die 59-jährige Juristin konnte auf die Unterstützung des gesamten linken Lagers zählen. Fischer hatte die besten Erfolgsaussichten, obwohl sie als Erstplatzierte im ersten Wahlgang etwas unter den Erwartungen blieb. Sie erzielte dennoch einen respektablen Vorsprung von knapp 9500 Stimmen auf Maudet, der seine Niederlage umgehend einräumt.

Maudet: «Nun beginnt Zeit des Rückzugs und der Reflektion»

Maudet wolle sich nun zurückziehen, wie er in einem Brief an die Genferinnen und Genfer schreibt, den er über Twitter verbreitet. Er gratuliert Fischer und schreibt, dass für ihn nun eine neue Zeit angebrochen sei, die des Rückzugs und der Reflektion.

Erste Reaktion von Fischer: «Ein Beweis für die Vitalität unserer Demokratie. Danke!»

Fischer spricht im Hôtel de Ville: «Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Meine Wahl ist ein Beweis für die Vitalität unserer Demokratie. Danke, danke, danke an alle, die ein Kreuz vor meinen Namen gesetzt haben, weil sie denken, ich bin die richtige Person, um den Institutionen die Legitimität zurückzugeben, die sie brauchen.» Auf eine Frage, welches Departement sie am meisten interessiern würde, antwortet sie: «Alle!»

Fischer lag mit 45'198 Stimmen auf dem ersten Platz, gefolgt von Maudet mit 36'844 Stimmen. An dieser Reihenfolge dürfte sich angesichts des Vorsprungs der Kandidatin der Grünen auf den ehemaligen FDP-Politiker nichts ändern.

Die CVP-Kandidatin Delphine Bachmann erhielt 14'717 Stimmen und lag nach dem Zwischenstand auf dem dritten Platz. Am wenigsten Unterstützung erhielt Yves Nydegger von der SVP mit 12'104 Stimmen.

«Anti-Maudet-Abstimmung»

Für François Bärtschi vom mouvement citoyens genevois (MCG) ist der Wahlsieg «kein Sieg für die Linke, sondern eine Anti-Maudet-Abstimmung», wie er zur Zeitung «Tribune de Genève» sagt. Maudet, der für seine eigene Nachfolge kandidierte, hatte im ersten Wahlgang vor drei Wochen einen Überraschungserfolg erzielt (wir berichteten). Hinter Fischer von den Grünen erreichte der frühere FDP-Politiker den zweiten Platz. Seine Verurteilung in erster Instanz wegen Vorteilsannahme im Zusammenhang mit seiner Luxus-Reise nach Abu Dhabi schreckte knapp 22 Prozent der Wählerinnen und Wähler nicht ab.

Der parteilose Pierre Maudet unterliegt im zweiten Wahlgang gemäss vorläufigen Ergebnissen der Grünen Fabienne Fischer. (Archivbild) Foto: Keystone

Maudets Wahlchancen wurden geschmälert, weil die bürgerlichen Parteien gespalten waren. Während sich die FDP zurückzug und die SVP erneut antrat, mischte neu auch die CVP mit. Letztere schickte auf einer gemeinsamen Liste mit der BDP Delphine Bachmann, Präsidentin der CVP Genf, ins Rennen. Die SVP trat erneut mit Nationalrat Yves Nidegger an.

Jura oder Bern? Worum es bei der Moutier-Abstimmung geht

Kommt nun das Ende des Jura-Konflikts? Es ist ungewiss, ob das unterlegene Lager Ruhe geben wird. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Stimmberechtigten von Moutier entscheiden heute Sonntag, ob sie beim Kanton Bern bleiben oder zum Kanton Jura wechseln wollen. Es handelt sich um die Wiederholung des Urnengangs vom 18. Juni 2017. Kurz nach 12.00 Uhr wurden die Urnen geschlossen. Unter Aufsicht der Bundesbeobachter hat die Auszählung begonnen. Das Resultat wird gegen 17.00 Uhr erwartet.

Bislang wurde kein Zwischenfall vermeldet. Aus Sicherheitsgründen müssen alle mit der Auszählung beschäftigen Personen Taschen und Mobiltelefone abgeben, wie Jean-Christophe Geiser vom Bundesamt für Justiz der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Wer an der Auszählung beteiligt ist, darf zudem das Gebäude nicht verlassen.

Was entschied Moutier vor vier Jahren?

Die Stimmberechtigten sprachen sich damals knapp für einen Kantonswechsel aus. 2067 legten ein Ja in die Urne, 1930 ein Nein. 137 Stimmen gaben also den Ausschlag.

Warum wird die Abstimmung wiederholt?

Weil es 2017 gravierende Unregelmässigkeiten gegeben haben soll. Zu diesem Schluss kam die Regierungsstatthalterin des Berner Juras. Sie warf den Gemeindebehörden irreführende Propaganda und mangelhafte Abstimmungsorganisation vor. Die Statthalterin erklärte die Abstimmung deshalb für ungültig. Das bernische Verwaltungsgericht bestätigte den Entscheid und äusserte auch starke Zweifel an der korrekten Führung des Stimmregisters. Nach einigem Hin und Her einigten sich der Bund und die Kantone Bern und Jura auf eine Wiederholung der Abstimmung.

Was passiert bei einem Ja und was bei einem Nein?

Zunächst nichts. Denn die unterlegene Seite hat auch dieses Mal die Möglichkeit von Abstimmungsbeschwerden. In diesem Fall müsste wieder die Regierungsstatthalterin die Rechtmässigkeit des Urnengangs prüfen, später allenfalls auch das bernische Verwaltungsgericht und schliesslich das Bundesgericht. Ruft niemand die Gerichte an, wird das Ergebnis relativ rasch rechtskräftig. Bei einem Ja werden die Kantone Bern und Jura dann die Schritte für den Wechsel von Moutier einleiten. Moutier würde dadurch eine Enklave im Berner Jura. Bei einem Nein bleibt alles beim alten.

Ist der Jura-Konflikt nach dem 28. März endgültig beigelegt?

Theoretisch ja, denn darauf haben sich die beiden Kantone unter Federführung des Bundes 2012 geeinigt: Sind alle Abstimmungen beendet, soll die Jurafrage definitiv abgeschlossen sein. Allerdings ist ungewiss, ob das unterlegene Lager Ruhe geben wird – seien es nun die Berntreuen, die seit Jahrzehnten für den Verbleib beim Kanton Bern kämpfen, oder die Separatisten, die sich ebenso lange für einen Kantonswechsel stark machen.

Nach Ablauf der Verjährungsfrist lässt sich Brandstifter Marcel Boillat 1987 im Jura feiern. Foto: Ullstein via Getty Images

Wallis: CVP könnte Regierungssitz verlieren

Für ihn könnte es eng werden: Der Neuling der CVP, Serge Gaudin, erreichte beim ersten Wahlgang den fünften Platz. Foto: Olivier Maire (Keystone)

Beim zweiten Wahlgang der Staatsratswahlen im Wallis sind noch sechs Kandidaten für fünf Sitze im Rennen, drei von der CVP, einer von der FDP, einer von der SP und einer von der SVP. Die beiden Kandidatinnen der Grünen, Brigitte Wolf und Magali Di Marco, zogen sich nach dem ersten Wahlgang zurück.

Die beiden Frauen, die auf den letzten Plätzen gelandet waren, begründeten ihren Rückzug auch mit der Unterstützung für die SP. Diese hält an ihrem Kandidaten, Nationalrat Mathias Reynard, fest. Er steht somit beim zweiten Wahlgang allein auf der Liste und kann den linken Sitz der zurücktretenden SP-Gesundheitsdirektorin Esther Waeber-Kalbermatten so besser verteidigen.

Eng könnte es für den dritten Sitz der CVP in der fünfköpfigen Kantonsregierung werden. Der Neuling der CVP, Serge Gaudin, erreichte den fünften Platz, knapp gefolgt von SVP-Nationalrat Franz Ruppen. Ruppen will den durch die Abwahl von Oskar Freysinger 2017 verloren gegangen Sitz zurückerobern.

Kantonsverfassung sichert ein Vertreter pro Region zu

Der Oberwalliser CVP-Staatsrat Roberto Schmidt machte im ersten Wahlgang das beste Resultat. Er verpasste das absolute Mehr nur knapp, während CVP-Staatsrat Christophe Darbellay auf dem zweiten Platz landete. Darbellay ist faktisch aber schon gewählt, denn er ist wie bereits 2017 der einzige verbliebene Kandidat im Unterwallis.

Die Kantonsverfassung sichert jeder der drei Regionen Ober-, Zentral- und Unterwallis mindestens einen Vertreter in der Regierung zu. Die FDP schickt noch einmal ihren Bisherigen Frédéric Favre ins Rennen.

SDA/step