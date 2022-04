Umbau für dreistelligen Millionenbetrag – Herzog & de Meuron verpassen Luzerner Hotel «Glow Up» Die Basler Architekten gestalten das Seehotel Hermitage in Luzern neu. Die Sanierung könnte bis zu 100 Millionen Franken kosten. Isabelle Thommen

Die Basler Architekten Herzog & de Meuron bauen das bekannte Luzerner Hotel Hermitage um. Visualisierung: © Herzog & de Meuron.

50 bis 100 Millionen Franken soll der Umbau des bekannten Seehotel Hermitage in Luzern kosten. Für die Umgestaltung zeichnen die Basler Architekten Herzog & de Meuron verantwortlich. Wie die Online-Plattform «Zentralplus» schreibt, haben der Umbau im Eingangsbereich und der Zimmer des Viersternehotels bereits begonnen.

Viel Holz und die Aussicht auf den Vierwaldstättersee: So soll das Seehotel Hermitage einst aussehen. Visualisierung: © Herzog & de Meuron.

Bei der Zimmergestaltung achte man darauf, dass die Platzierung des Betts einen Blick auf den Pilatus und den Vierwaldstättersee erlaubt, schreiben Herzog & de Meuron in einer Mitteilung. Bei der Gestaltung des Hotels soll ein «architektonisches und landschaftliches Gesamtkonzept, das in der Einzigartikeit des Ortes wurzelt», entstehen.

Auch in den Hotelzimmern setzen die Architekten auf viel Holz. Visualisierung: © Herzog & de Meuron.

Das Hotel liegt in Luzern direkt am See und am Übergang zwischen Stadt und Land. Entsprechend liessen sich Herzog & de Meuron für das neue Hotelensemble von der Typologie des Luzerner Grandhotels inspirieren. Gleichzeitig beziehe sich die Holzbauweise auf historische Bauten, die sich auf dem Grundstück befinden, sowie auf die umliegende ländliche Architektur der Innerschweiz.

So soll das Hotel einst an der Seepromenade liegen. Visualisierung: © Herzog & de Meuron.

Für die äussere Umgestaltung des Hotels muss noch eine Hürde genommen werden: Der Gestaltungsplan liegt am 27. April öffentlich auf. Je nachdem, ob es zu Einsprachen kommt, könnte es Monate oder Jahre dauern, bis der Startschuss zum Umbau fällt.

Das Hotel liegt vis-à-vis des Luzerner Hausbergs Pilatus. Visualisierung: © Herzog & de Meuron.

