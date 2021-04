Millionenprojekt in Münchenstein – Herzog & de Meuron sollen Schaulager erweitern Die Basler Architekten tüfteln für die bedeutende Medienkunst-Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung einen völlig neuen Gebäudetyp aus. Stephan Reuter

Zum Schaulager auf dem Ruchfeld in Münchenstein soll sich eine Dependance für Medienkunst gesellen. Foto: Tom Bisig

Anfang des Jahrtausends war das Schaulager in Münchenstein so ziemlich das innovativste, was Kunst im Bau und Kunst am Bau leisten konnte. Die Architekten Herzog & de Meuron erklärten den sandigen, mit fetten runden Rheinkieseln durchsetzten Aushub der Baugrube zum Fassadenmaterial ihrer Wahl. Die Idee war so spektakulär wie anspruchsvoll.

Die Emanuel-Hoffmann-Stiftung Infos einblenden Die Emanuel-Hoffmann-Stiftung geht auf Maja Sacher (1896–1989) und ihren mit nur 36 Jahren nach einem Unfall verstorbenen Ehemann Emanuel Hoffmann (1896–1932) zurück, den Sohn des Roche-Gründers. Hauptaugenmerk ist die Kunst der Gegenwart, die ihre (grosse) Zukunft noch vor sich hat. Ein innovativer Stiftungszweck, der bis heute von der Familie der Gründerin finanziell gestützt wird. Frühe Werke in der Sammlung sind heute Klassiker: Dalí, Delaunay, Klee, Max Ernst, Joseph Beuys, Bruce Nauman. Seit den 80er-Jahren engagiert sich die Stiftung für Kunst in den Neuen Medien. Immer nach dem bewährten Motto, künstlerisches Neuland zu betreten. Zahlreiche Ausstellungen im Kunstmuseum Basel mit seiner Abteilung für Gegenwart profitieren davon. Nach 80 Jahren besitzt die Emanuel-Hoffmann-Stiftung Bilder, Skulpturen, Installationen und Filme von rund 170 Künstlerinnen und Künstlern. (sr)

An diesem Coup wird sich das Architektenduo selbst messen, wenn es nun um einen Erweiterungsbau des 2003 eröffneten Schaulagers geht. Die Laurenz-Stiftung als Trägerin des Hauses hat, wie sie mitteilt, den Auftrag an Herzog & de Meuron vergeben. Wieder geht es um einen neuartigen Gebäudetypus. Wieder steht grundsätzliches Nachdenken über Architektur am Anfang. Wieder ist die Anforderung komplex, denn der Bau soll die stetig wachsende Medienkunstsammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung nicht nur beherbergen, sondern auch ausstellen können.

Logistik gehört zur Sammlungspflege

Wie lange der Bau dauert, was er wen kostet, wie er aussieht: Antworten auf diese Fragen werden im Rahmen der Vorstudien derzeit erst gesucht. «Wir hoffen, im Herbst mehr Details mitteilen zu können», sagt Schaulager-Kuratorin Isabel Friedli auf BaZ-Anfrage. Vielleicht auch erste Entwürfe.

Sicher ist, dass die Erweiterung «in direkter Nachbarschaft» zum Schaulager entstehen soll, so Isabel Friedli. Sicher ist auch, dass das ein Millionenprojekt wird. Auch wenn neueste Medienkunst am ehesten in einer Cloud lagert, verlangt sie komplexe technische Lösungen für die Präsentation. Etwa wenn eine Projektion mitten im Raum vom Publikum umrundet werden soll. Oder wenn zugehörige Elektronik, schalldicht verpackt, hinter den Kulissen verschwinden muss.

Raumfüllende Installation «Contrapposto Studies, i through vii» von Bruce Nauman im Schaulager 2018. Foto: Tom Bisig © Bruce Nauman, Pro Litteris

Kommt hinzu, dass Medienkunst mittlerweile eine Geschichte hat. Das Video-Frühwerk eines Bruce Nauman etwa stammt aus den 60er- und 70er-Jahren. Die Emanuel-Hoffmann-Stiftung besitzt bedeutende Werkgruppen des 79-jährigen amerikanischen Starkünstlers. Und nicht nur von ihm. Das bedeutet: Ohne vorsintflutliche Videorekorder oder veraltete Projektoren inklusive Ersatzteillager wäre das Schaulager aufgeschmissen. Und kein Medienkunst-Pionier vorführbar.

