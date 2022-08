Einigung mit Heimatschutz – Herzog & de Meuron lassen die Hauptpost etwas schrumpfen Das Basler Architekturbüro hat den Heimatschutz für sich gewonnen und somit die bislang einzige Einsprache gegen seine Pläne abwenden können. Katrin Hauser

Das geplante Rooftop soll nun ein Stockwerk tiefer zu liegen kommen. Visualisierung: Herzog & de Meuron

Wer in der Altstadt von Basel eine grosse Veränderung wie den Umbau der alten Hauptpost plant, bekommt es mit dem Basler Heimatschutz zu tun. Eifrig wacht er über die historische Bausubstanz der Stadt. Es erstaunt also nicht, dass die bislang einzige Einsprache gegen den Umbau der Hauptpost vom Heimatschutz stammt. Was hingegen durchaus erstaunt, ist, dass die Architekten von Herzog & de Meuron zusammen mit der Bauherrin, der Axa-Anlagestiftung, noch vor Ablauf der Einsprachefrist einen Kompromiss mit dem Verein gefunden haben – und dieser mittlerweile von einer «Win-win-Situation» spricht.