Was haben Jacques Herzog, Pierre de Meuron und Roger Federer gemeinsam? Auf den ersten Blick: wenig. Auf den zweiten Blick: sehr viel.

Die ersten beiden verkörpern Weltklasse in der Architektur, der andere war der talentierteste und prägendste Spieler der Tennisgeschichte. Alle drei stammen aus der Region Basel. Und sie hatten oder haben ihren grossen Moment in London.

Für Herzog & de Meuron räumt die Royal Academy of Arts einen ganzen Stock aus und gewährt eine dreimonatige Ausstellung. «King» Roger wurde letzte Woche in Wimbledon geehrt. Dort hat er achtmal das prestigereiche Rasenturnier gewonnen.

Die halbe Welt liegt dem Trio zu Füssen. In Basel aber hat man Mühe mit den Klassenbesten. Kürzlich wurde bekannt, dass sich Federer nicht an den Swiss Indoors offiziell verabschieden will. Das begreift nun wirklich niemand. Federer verabschiedete sich in Halle, in London, er wird es in Vancouver und Shanghai tun. Nur nicht in Basel. Es gab vor Jahren Irritationen mit Indoors-Boss Roger Brennwald, nun mag Federer nicht über seinen Schatten springen. Nicht einmal die St.-Jakobs-Halle ist nach ihm benannt worden. Der politische Widerstand war zu gross.

Auch mit Herzog & de Meuron haben viele Baslerinnen und Basler Mühe. Läuft ein Projekt finanziell aus dem Ruder, hagelt es sofort Kritik. Die Tonspur ist stets die gleiche: Die sind grössenwahnsinnig. Schweizerinnen und Schweizer haben bescheiden zu sein. Das entspricht unserem Naturell. Extravagant sind die anderen.

Natürlich sind den beiden Architekten auch Fehler unterlaufen, was in 45 Jahren nichts als normal ist. Sie haben mal falsch kalkuliert, haben mal bei gewissen Plänen, zum Beispiel den Terrassenwohnungen in Beirut, nicht richtig hingeschaut. Vielleicht haben sie da und dort für gewisse Fehlleistungen nicht genug Verantwortung übernommen.

Letztlich bleiben diese Einwände Randnotizen in einer grossen Karriere. Die Verantwortlichen in Basel sollten sich fragen, warum Herzog & de Meuron bislang nur im Ausland Anerkennung erfahren.

