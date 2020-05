Skandale am Unispital Zürich – Herzchirugie-Chef wird beurlaubt Der Spitalrat hat Sofortmassnahmen für drei Klinikdirektoren beschlossen, die wegen ihres Verhaltens in die Kritik geraten sind. Susanne Anderegg

Francesco Maisano

darf erstmal keine Herzoperationen mehr durchführen. Foto. Urs Jaudas

Der Direktor der Uni-Klinik für Herzchirurgie, Francesco Maisano, wird für drei Wochen beurlaubt. «Aufgrund der belastenden Ausnahmesituation stellt der Spitalrat damit sicher, dass der Betrieb funktioniert», schreibt das Aufsichtsorgan des Unispitals. Die Massnahme erfolge in Absprache mit der Spitaldirektion. Maisano erhalte so auch Zeit für eine detaillierte Stellungnahme zum Bericht des Anwaltsbüros Walder Wyss sowie für die laufende Untersuchung der Universität Zürich. Ihm wird vorgeworfen, wissenschaftliche Publikationen geschönt zu haben.

Der Spitalrat hat auch Beschlüsse gefällt in zwei weiteren Fällen von Klinikdirektoren, denen Unregelmässigkeiten vorgeworfen werden. So darf der Chef der Kieferchirurgie, Martin Rücker, ab sofort nur noch am Unispital Patientinnen und Patienten behandeln und nicht mehr in seiner Privatpraxis. Daniel Fink, Klinikdirektor Gynäkologie, verlässt das USZ definitiv.