Widerstand gegen Fusion mit Arisdorf – Hersberger wollen nicht «vom Riesen verschluckt werden» 84 Einwohner bitten das zuständige Gremium, die Fusion mit Arisdorf abzubrechen. Befürchtet wird, dass Hersberger Anliegen bei einem Zusammenschluss künftig untergehen könnten. Karoline Edrich

Arisdorf hat fünfmal mehr Einwohner als Hersberg. Seit 2018 besteht der Plan, die beiden Gemeinden zu fusionieren. Foto: Florian Baertschiger

Gegen die geplante Fusionierung mit der Gemeinde Arisdorf regt sich Widerstand unter den Hersbergern. In einem Schreiben, das von 87 stimmberechtigten Hersberger Einwohnern unterschrieben wurde, bitten die Federfassenden das zuständige Gremium, die «Übung abzubrechen». Kern der Besorgnis sind vor allem die prägnanten Unterschiede zwischen den Gemeinden: Mit rund 1600 Einwohnern leben in Arisdorf fünfmal mehr Menschen. Ausserdem verfüge die Gemeinde über eine sechsmal grössere Fläche und ein höheres Verwaltungsvermögen, rechnen die Fusionsgegner hoch.

Der Zahlenvergleich zeige klar, dass bei einer Fusion «ein Riese einen Zwerg verschlucken würde». Es handle sich somit nicht um den Zusammenschluss zweier in etwa gleich grosser und finanziell gleichwertiger Nachbargemeinden. Dies würde den politischen Stellenwert der Gemeinde Hersberg schmälern und deren Anliegen in Gemeindeversammlungen untergraben, befürchten die Federfassenden. Ebenfalls sei zu erwarten, dass die deutlich höheren Vermögenswerte pro Kopf der Gemeinde Hersberg in eine fusionierte Gemeinde Arisdorf-Hersberg eingebracht werden.

Projekt wird hinausgezögert

Thema ist eine Fusion schon seit einiger Zeit. Die 300-Seelen-Gemeinde müht sich seit Jahren ab, Kandidaten für den Gemeinderat zu finden. Als bisher einzige Gemeinde im Baselbiet wurde Hersberg 2008 vom Kanton zeitweise die Selbstverwaltung entzogen. Drei Wahlgänge hatten damals nicht gereicht, um die geschlossen zurückgetretenen Gemeinderäte zu ersetzen. Als eine der Folgen wurde Arisdorf mit den Verwaltungsgeschäften betraut. Diese enge Verbandelung ist auch der Grund, weshalb Arisdorf als logischer Fusionspartner gilt.

Im Jahr 2018 haben die damaligen Gemeindepräsidenten die Absichtserklärung für eine Fusion unterschrieben. Beide Dörfer haben in der vergangenen Zeit einen entsprechenden Planungskredit beschlossen, ein zehnköpfiges Projektlenkungsgremium hat im März erstmals über den Stand der Planung informiert. Nun scheint es den beiden Gemeinden jedoch zu schnell zu gehen: Die auf Ende November angesetzte Urnenabstimmungen wurde um ein Jahr verschoben.

Damit kommt die Projektleitung den Personen, die das zu rasche Tempo des Fusionsprozesses kritisiert haben, entgegen. Die Hersberger Fusionsgegner sind damit nicht zufrieden. Sie hoffen weiterhin auf einen Abbruch des Fusionsprojekts. Die Weiterführung der bisherigen Zusammenarbeit bei der Verwaltung, im Schulwesen sowie Strassen- und Wegunterhalt mache auch Sinn, ohne dass dabei Hersberg seine politische Selbständigkeit aufgeben müsse, schreiben die Einwohner.

