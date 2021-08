Afghanistan-Konflikt – Herrschaft der Taliban ist längst nicht gesichert In Teilen von Afghanistan formiert sich bereits Widerstand. Und auch mächtige Nachbarn könnten sich gegen die Extremisten wenden. Tomas Avenarius aus Istanbul , Silke Bigalke aus Moskau

Auf der Seite der afghanischen Armee: Anti-Taliban-Kämpfer in Bazarak im Panjshir-Tal. Foto: AFP

Wie im Handstreich ist Afghanistan an die gefürchteten Taliban gefallen. Die Islamisten und Stammeskrieger sind weltweit der Inbegriff einer Schreckensherrschaft. Und nun? Nur noch Scharia-Regime, keine Rechte mehr für Frauen, stattdessen öffentliche Hinrichtungen und neue Terrorgefahr?

Der gestürzte Präsident Ashraf Ghani mag ins Ausland geflohen sein, seine Regierungssoldaten mögen ihre Waffen weggeworfen, ihre Uniformen abgestreift haben. Und ja, in Kabul patrouillieren nun Tag und Nacht Abertausende der insgesamt auf 60’000 Mann geschätzten Talibankämpfer auf den Strassen, verängstigen, misshandeln, terrorisieren die Bevölkerung.

Weiter nach der Werbung

Aber gesichert ist die Herrschaft der militanten «Koranschüler» damit noch nicht. Im Gegenteil: Es kommt überraschend schnell zu ersten Protesten. Und vielleicht sogar bald zu einem Bürgerkrieg.

Die militanten Islamisten wissen: Das Land ist riesig und in seinen gebirgigen Teilen kaum zugänglich. Volksgruppen und Stämme halten eisern zusammen, sortieren sich aber unerwartet schnell zu neuen Bündnissen. Auch der im Westen völlig unerwartete Taliban-Durchmarsch mit dem Fall von Kabul war weniger ein militärischer Erfolg als ein typisch afghanisches Phänomen.

Der Sieg der Taliban wurde durch Verrat, Absprachen und Bestechung mit Führern der regionalen Regierungskräfte, Kriegsfürsten, Drogenbaronen und Dorfältesten erreicht. So schnell, wie diese Absprachen getroffen werden, könnten sie rückgängig gemacht werden.

Massud-Sohn will es mit den Taliban aufnehmen

Erste Proteste gab es bereits in Jalalabad, Khost und Asadabad im Osten. Demonstrationen, bei denen Menschen die afghanische Nationalflagge schwenkten, angeblich die weisse Taliban-Fahne herunterrissen. Die Islamisten schossen sofort. Bald könnte sich sogar militärischer Widerstand regen.

Der aus Kabul geflohene Vizepräsident Amrullah Saleh jedenfalls twitterte: «Ich werde mich den Taliban nie beugen. Niemals!» Saleh, der Geheimdienstchef war, ist bestens vernetzt im Land, mit den USA, mit den Nato-Mächten. Er meldete sich aus dem Panjshir-Tal.

Die Sowjets konnten das Gebirgstal gut 100 Kilometer nördlich von Kabul nie erobern. Auch die Taliban schafften das nicht. Es war die Bastion des berühmtesten Glaubenskriegers Afghanistans: Der Tadschike Ahmed Shah Massud, der «Löwe vom Panjshir», kämpfte gegen die Sowjets, gegen die anderen Bürgerkriegs-Warlords und als Führer der Nordallianz schliesslich gegen die Taliban. Diese liessen ihn 2001 durch die al-Qaida ermorden.

Nun hat sich Massuds Sohn an die Seite von Saleh gestellt. Er und seine Kämpfer seien «bereit, es erneut mit den Taliban aufzunehmen», erklärte der junge Massud. Das Panjshir-Tal und der 3360 Meter hohe Salang-Pass, der den nördlichen und den südlichen Landesteil verbindet, sind militärisch schwer einzunehmen. Das ist einer der besten strategischen Punkte im ganzen Land für bewaffneten Widerstand.

Einiges ist offen im neuen Afghanistan. Es geht auch um die Nachbarstaaten, Pakistan, Russland, China.

Ob der Kampf, wenn es dazu kommen sollte, Erfolg haben könnte, müsste sich erst noch zeigen. Die Macht und Präsenz der Taliban ist überwältigend, ihnen sind zudem die Waffenarsenale der Armee in die Hände gefallen. Doch die Taliban, bei denen es laut Beobachtern sehr radikale, aber auch moderatere Fraktionen gibt, sind derzeit mit sich selbst beschäftigt. Sie werden nach dem Sieg ihre internen Machtfragen regeln.

Und sie werden viel Kraft darauf verwenden müssen, um bei der Staatengemeinschaft eine internationale Anerkennung oder wenigstens so etwas wie die Tolerierung ihrer Scharia-Herrschaft zu erreichen. Dazu müssen sie nach aussen hin den Anschein erwecken, dass Afghanistan keine neue Hochburg für Terroristen wird, dass sie die Nachbarländer nicht durch sich im Land ansiedelnde Terrorgruppen destabilisieren und dass sie – auch hier kommt der Westen ins Spiel – die Menschen- und vor allem die Frauenrechte nicht allzu offensichtlich missachten.

Denn aus dem Westen müsste weiter das Hilfsgeld kommen, mit dem das 40-Millionen-Einwohner-Land über Wasser gehalten werden kann. Afghanistan ist einer der ärmsten Staaten der Welt, es herrscht Dürre, gut ein Drittel der Menschen hungert, es gibt 3,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Die Islamisten haben die Moscheen bereits dazu angehalten, in den Predigten zur Unterstützung der neuen, «islamischen» Regierung aufzurufen.

Sollten aber noch mehr Afghanen hungern als ohnehin schon, könnten die Taliban sie auf Dauer nicht allein mit frömmelndem Gerede und Koransuren beruhigen. Sie müssten noch mehr Gewalt androhen, würden aber auch Widerstand herausfordern.

102. Unabhängigkeitstag in Afghanistan: Demonstration in den Strassen von Kabul am Donnerstag. Foto: AFP

So ist einiges offen im neuen Afghanistan: Beim Kontakt der Taliban zur internationalen Gemeinschaft geht es nicht nur um den von den Taliban gedemütigten Westen. Es geht auch um die Nachbarstaaten, Pakistan, Russland, China. Pakistan hat die Taliban in den 1990er-Jahren auf den Weg gebracht, um sich den Einfluss auf das Nachbarland zu sichern – als Hinterhof gegen den Erzfeind Indien. Das mag geklappt haben. Doch nun muss Pakistan die Taliban selbst fürchten.

Denn sie sind eine Frankenstein-Kreation. Die afghanischen Taliban sind selbstbewusster geworden, schwerer zu lenken. Und die sogenannten pakistanischen Taliban stehen zwar an der Seite der afghanischen Taliban, führen aber zugleich einen Krieg gegen die pakistanische Regierung. Sie sind extrem militant. Und haben nun ihren eigenen Hinterhof in Afghanistan.

Nervös ist man auch in Moskau. Der Kreml reagierte zwar demonstrativ gelassen auf die Machtübernahme. Die Taliban setzten «Recht und Ordnung» durch, sagte Aussenminister Sergei Lawrow. Auch Wladimir Putins Sondergesandter für Afghanistan, Samir Kabulow, meinte, die Taliban seien ein «zuverlässigerer Partner» als die «frühere Marionettenregierung in Kabul». Das ist viel Vorschusslob.

Erdogan macht den Taliban Avancen

Der Grund aber ist: Moskau hat Sorge, dass Afghanistan zur Basis international agierender Terroristen wird. Das Land grenzt mit Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan an drei frühere muslimische Sowjetstaaten, deren Schutzmacht Moskau ist. Der Kreml möchte Krieg, Terror oder Flüchtlingswellen verhindern. Und er fürchtet, dass der Taliban-Staat nicht nur zum Exporteur von Jihadisten, sondern auch von Drogen wird.

Auch China braucht Stabilität in Afghanistan, will keinen Nährboden für Terrorismus. Peking fürchtet Auswirkungen auf die angrenzende, muslimisch besiedelte Region Xinjiang in Nordwestchina. Und es hat Angst um seine gigantische Infrastrukturinitiative der «Neuen Seidenstrasse». Diese soll durch Zentralasien und Pakistan bis nach Europa führen. Peking braucht ein stabiles, berechenbares Umfeld für seine Zukunftsvisionen.

Auch andere Staaten haben Interessen. Indien, im Dauerstreit mit Pakistan, verliert seinen bisherigen Einfluss in Afghanistan. Es hatte beste Beziehungen zur gestürzten Regierung Ghani und hat in den vergangenen zwanzig Jahren drei Milliarden Dollar in Entwicklungshilfeprojekte investiert. Diese grossen Investitionen dürften nun gefährdet sein.

Die Türkei wiederum, immer auf der Suche Einfluss und Bedeutung in der muslimischen Welt, macht den Taliban Avancen: Präsident Recep Tayyip Erdogan, selbst Islamist, ist bereit, die Taliban-Anführer in Ankara zu empfangen. Man habe nichts gegen deren Islamverständnis, sagte Erdogan. Man stehe Afghanistan in guten und in schlechten Zeiten bei.

Fehler gefunden?Jetzt melden.