«Die Fassade des romanischen Baus richtet sich vor dem Betrachter wie eine Felswand auf. Feinere Gliederung fehlt, alles ist geballte Kraft, ernst und schwer, wie die Berge sind.» In der Tat ist die Kathedrale von Chur, so beschrieben im Wanderführer «Kulturwege in Graubünden», eine Wucht. Sie ist auch ein Ort für Ent­deckungen, so sind zum Beispiel arabische Hufeisenbögen zu sehen. Wer die Kathedrale besucht hat, dem und der seien zwei nahe Museen empfohlen. Erstens das Domschatzmuseum im Bischöflichen Schloss, das Prunkvolles zeigt – vom Zeremonialschwert eines Bischofs bis zur gotischen Monstranz. Zweitens ist da das Rätische Museum, das die Geschichte und Kulturgeschichte Graubündens seit der Urzeit dokumentiert – das Haus selber wurde 1675 erbaut, als Graubünden noch der Freistaat der Drei Bünde war.