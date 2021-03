Zankapfel Basler Gesundheitspolitik – Herr Regierungsrat, was läuft hier eigentlich? Noch ein Orthopädiezentrum auf dem Bruderholz und ein Phantomspital in Basel. Die BaZ beantwortet einen kritischen Vorstoss der Basler SP zur regionalen Spitalplanung schnörkel- und schonungslos. Joël Hoffmann

Drohnenaufnahme vom umstrittenen Bruderholz-Spital. Foto: Dominik Plüss

Offenbar haben nicht mal Gesundheitspolitiker den Überblick. Der Basler SP-Grossrat Georg Mattmüller zeigt sich in einem Vorstoss irritiert darüber, dass die Medien «bezüglich der den Spitälern vorliegenden Inhalten zur Spitalliste und der gemeinsamen Planung der beiden Kantone ganz offensichtlich besser informiert sind als der Rest der Bevölkerung». In der Tat werden irgendwann im Frühling diese Spitallisten von den Regierungen definitiv verabschiedet und dann erst der Bevölkerung vorgestellt. Mit diesen Listen soll das Operationsangebot reguliert werden, was wiederum die extrem hohen Gesundheitskosten dämpfen soll.