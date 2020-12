Die Welt erlebt eine nie gekannte Pandemie, die uns ohnmächtig macht. In der Orientierungslosigkeit halten wir uns an Zahlenkurven fest und glauben Forschungsergebnissen von omnipräsenten Immunologen und Epidemiologen. In früheren Zeiten hätten Glaubensvertreter diese Rolle übernommen. Wo sind sie in der Krise?

Viele Pfarrpersonen machen schon auch Orientierungsangebote; zahlreiche Gemeinden stellten im Frühjahr schnell auf Onlineangebote um, und diese Angebote wurden und werden gut genutzt – oft von mehr Menschen, als sonst die Gottesdienste besuchen. Aber diese Aktivitäten bleiben meist unterhalb des Radars der Massenmedien. Ausserdem sehen sich Kirchenvertreter – anders als viele Kulturschaffende oder Restaurantbesitzer – mehrheitlich nicht als Lobbyisten, die für ihre Interessen massiv auf die Barrikaden gehen müssen. Im Sinne eines politischen Marketings wäre dies vielleicht angebracht gewesen.