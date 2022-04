«Apropos» – der tägliche Podcast – «Herr Macron, ich bin nicht wie Sie» Marine Le Pen hat reelle Chancen, am Sonntag die Stichwahl gegen Präsident Emmanuel Macron zu gewinnen. Was würde ihr Sieg für Frankreich und für Europa bedeuten? Mirja Gabathuler als Host Simon Widmer als Gast Vivienne Kuster als Produzentin

Er wirkte arrogant, sie thematisch unsicher: Beim letzten grossen Fernsehduell am Mittwoch kam Marine Le Pen zwar ins Schlingern, als es um ihre Beziehung zu Russland ging. Insgesamt aber wirkte sie ruhiger und gemässigter als beim selben Duell vor 5 Jahren. (Lesen Sie hier die Analyse und den Ticker zum TV-Duell.)

Präsidentin Marine Le Pen – bei der letzten Präsidentschaftswahl in Frankreich war das noch ein unrealistisches Szenario. Vor der Stichwahl am Sonntag sieht nun alles so aus, als hätte die 53-jährige Politikerin des Rassemblement National tatsächlich Chancen gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron. Und das, obwohl sie als radikal gilt und teilweise am rechten Rand politisiert. So fordert sie etwa ein Kopftuchverbot in Frankreich oder stellt Freihandelsabkommen mit der EU infrage.

Wie hat Marine Le Pen den Imagewechsel von der Rechtspopulistin zur vermeintlich gemässigten Politikerin vollzogen? Inwiefern ist sie tatsächlich weniger radikal als vor fünf Jahren? Wie nahe steht sie Wladimir Putin? Und was würde es bedeuten, wenn sie Präsidentin wird – für Frankreich und für Europa? Diese Fragen beantwortet Auslandredaktor Simon Widmer in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



