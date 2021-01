Genial und doch unbeliebt – Herr Fill, das Basler Abfallmonster Die neuen Pressabfallkübel «Mr. Fill» sollen ganz von der Kleinbasler Rheinpromenade verschwinden – das fordert der Verein Rheinpromenade. Dina Sambar

Seit Anfang Dezember in Basel in Betrieb – der solarbetriebene, intelligente Abfallkübel «Mr. Fill». Foto: Nicole Pont (Tamedia)

Auf dem Papier sind die neuen Basler Pressabfallkübel genial. Sie pressen den Abfall autonom und können deshalb viel mehr Müll aufnehmen. Zudem geben die Kübel der Stadtreinigung automatisch Bescheid, wann sie geleert werden müssen. So sollen jährlich Betriebskosten in Millionenhöhe eingespart werden. Doch seit das erste Exemplar Anfang Dezember am Rheinufer in Betrieb genommen wurde, sorgen die Presskübel für Unmut. Hauptkritikpunkt: Sie seien nicht behindertengerecht. Auch das Aussehen wird bemängelt.

Aufgrund der Kritik wurde im Rahmen der Budgetdebatte der Plan, für 6 Millionen Franken sämtliche öffentlichen Abfallkübel durch die solarbetriebenen Pressmüllbehälter zu ersetzen, auf Eis gelegt. Anstatt 1000 der neuen Hightech-Kübel zu bestellen, belässt man es vorerst bei den 160 bereits erworbenen und erprobt diese in der Praxis. Dem Verein Rheinpromenade Kleinbasel (VRK) geht das nicht weit genug.