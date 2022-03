Debatte in Liestal – Herr der Lage in der Flüchtlingsfrage Der Einwohnerrat stellt dem Stadtrat die Frage, wie dieser den Flüchtlingsansturm bewältige, ob er die Lage im Griff habe. Daniel Aenishänslin

Ukrainische Flüchtlinge kommen am Zürcher Hauptbahnhof an. Einige von ihnen sind später in Liestal gelandet, wo sie gemäss Stadtrat gut begleitet werden. Foto: Sabina Bobst

Die Flüchtlinge aus der Ukraine standen im Liestaler Einwohnerrat im Zentrum der Debatte. Bernhard Bonjour richtete im Namen der SP-Fraktion zwei dringliche Interpellationen an den Stadtrat. Darin fragte er, wie sich die aktuelle Lage in Liestal präsentiere und wie die örtliche Primarschule mit der Situation umgehe. «Leute aus der Ukraine aufzunehmen, ist nicht ganz problemlos», so Bonjour, «da braucht es Beratung und Unterstützung.»

Weiter nach der Werbung

Stadträtin Regula Nebiker (SP) antwortete, Liestal sei vorbereitet auf solche Ausnahmesituationen. «Wir haben langjährige Erfahrungen mit Flüchtlingen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir schwer traumatisierte Familien bei uns haben; ich erinnere an die Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien.» Aktuell befänden sich 40 registrierte Flüchtlinge in Liestal, davon 29 aus der Ukraine. Vorwiegend Frauen mit Kindern.

Die Zahlen seien mit Vorsicht zu geniessen. Es könnten sich bald einige mehr melden, denn viele hätten sich ihre Unterkunft privat organisiert und seien mit einem Touristenstatus anwesend. Das treffe auf 13 der 29 Flüchtlinge in Liestal zu. Alle Geflüchteten würden gleichbehandelt, betonte die Stadträtin.

«Verfügen über die nötigen Strukturen»

Fünf Kinder seien bisher in den Unterrichtsbetrieb integriert worden, sagte Stadtrat Lukas Felix (SP). «Mit unserer Fremdsprachenklasse verfügen wir seit mehreren Jahren über die nötigen Strukturen für fremdsprachige Kinder auf Primarstufe.» Die Fremdsprachenklasse ist eine Mehrjahrgangsklasse mit maximal 13 Kindern. In der Regel würden die Kinder nach einem Jahr «problemlos» in normale Klassen integriert.

Bernhard Bonjour sprach davon, dass er sich mit einer Fachperson der Universität Basel ausgetauscht habe. Eine Betreuung der Geflüchteten halte er nicht zuletzt für wichtig, weil es Probleme gebe, was die gelebten Werte betreffe. «Es muss klar sein, rassistische und homophobe Vorstellungen werden bei uns nicht geduldet», so Bonjour, «das ist nicht einfach durchzusetzen.»

Zudem müssten die Ukrainerinnen und Ukrainer in einem neuen Lebensumfeld ankommen. Kinder würden in der Ukraine in Tagesstätten betreut. «Wer zu uns geflüchtet ist, erwartet das nun auch von uns», sagt Bernhard Bonjour, «denn die Ukrainerinnen wollen möglichst schnell Deutschkurse besuchen, möglichst bald arbeiten, um nicht weiter von Hilfeleistungen abhängig zu sein.»

Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen

Regula Nebiker verwies auf den runden Tisch Asyl in Liestal. «Er hat sich sehr bewährt, und dieses Netzwerk haben wir reaktiviert.» Dazu zählten Kirchen, der Frauenverein, Hilfswerke, Personen aus der Verwaltung und des Kantons. Gemäss Lukas Felix stünden auch interkulturelle Mediatorinnen und Dolmetscher bereit. Mit dem Roten Kreuz bestehe eine Leistungsvereinbarung, die Sozialfirma Convalere betreue einzelne Familien.

Bereits am 16. März schaltete Liestal auf seiner Website ein Anmeldeformular auf. Wer bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen, kann das auf diesem Weg der Stadt melden. 60 Meldungen sind bislang bekannt. Sie reichen vom ganzen Haus bis zum WG-Zimmer. Die Stadt will bei Bedarf auf das Angebot zurückkommen.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.