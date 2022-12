Interview mit dem Skyguide-Chef – Herr Bristol, wieso haben Sie die gemeldeten Fehler nicht ernst genommen? Fehlende Upgrades, falsch interpretierte Warnhinweise – der externe Untersuchungsbericht zur Skyguide-Panne benennt Mängel bei der Flugsicherung. Chef Alex Bristol nimmt Stellung. Pia Wertheimer

Skyguide-Chef Alex Bristol anerkennt die Mängel, die der externe Untersuchungsbericht aufdeckt. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Am 15. Juni wird der Schweizer Luftraum geräumt. Fast fünf Stunden lang verkehrt keine einzige Maschine. Der Grund dafür: Ein «Switch» – so etwas wie ein digitaler Umschaltknoten – versagte seinen Dienst. Die Lotsen sehen sich gezwungen, den Himmel «zu räumen». Allein der Flughafen Zürich annulliert an diesem Tag 98 Flüge, betroffen sind dort rund 10’000 Passagiere.