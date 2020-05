Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz – Heroin in Aargauer Club gefunden Die Polizei kontrollierte am Freitagabend ein Lokal an der Hauptstrasse in Unterkulm und stellte dabei Drogen und Glücksspielautomaten fest. (sda/rap)

Symbolbild: Zwei Männer albanischer Herkunft wurden von der Aargauer Polizei festgenommen. Foto: Keystone

Bei einer Kontrolle eines Ausländerlokals sind am Freitagabend in Unterkulm Aargau zwei Männer festgenommen worden. Die Polizei stellte zwei Glücksspielautomaten und mehr als 200 Gramm Heroin sicher. Der Betreiber des Clubs wurde verzeigt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Albaner im Alter von 29 und 40 Jahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Sie haben keinen Wohnsitz in der Schweiz. Es bestehe der Verdacht, dass sie Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen hätten. Sie sollen nun in Untersuchungshaft kommen.

Die Kontrolle des Ausländerlokals an der Hauptstrasse erfolgte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. Im Lokal waren sieben Personen im Alter von 29 bis 55 Jahren anwesend, darunter eine Frau. Es handelte sich um Personen aus Albanien, Bulgarien und der Türkei.

Entsprechend des festgestellten Sachverhalts verzeigte die Polizei den Verantwortlichen des Clubs, einen 36-jährigen Türken mit Wohnsitz in der Region, nach den Bestimmungen der Covid-19-Verordnung. Den übrigen Personen wurde eine Ordnungsbusse ausgestellt.