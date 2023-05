Unerwartete Zusammenarbeit – Herbert Grönemeyer komponiert für das Theater Basel Der deutsche Musiker nimmt sich des Stücks «Der Florentinerhut» von Eugene Labiche an. Regisseur Herbert Fritsch macht daraus eine temporeiche, absurde Komödie. Markus Wüest

Herbert Grönemeyer in Basel: an der Baloise Session im Oktober 2019. Foto: Dominik Plüss

Dass das Theater Basel in der neuen Spielzeit mit Wagners Ring einen aussergewöhnlichen Schwerpunkt setzt, war schon länger bekannt. Und wurde auch an der Präsentation zur Spielzeit 2023/24 wieder entsprechend gewürdigt. Dabei ging fast ein bisschen unter, dass es dem Theater gelungen ist, einen Star aus Deutschland für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Allerdings nicht einen, den man unmittelbar mit der Theaterszene in Verbindung bringt.

Herbert Grönemeyer, zwar als Schauspieler bekannt («Das Boot»), aber erst als Musiker zum Star geworden, liefert die Musik zur absurden Komödie «Der Florentinerhut». Dieses turbulente, witzige Stück stammt aus der Feder des Franzosen Eugène Labiche (1815-1888), der auf solche «Luststücke» spezialisiert war. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg kam das Stück dank der Verfilmung von René Clair wieder zu Ehren. 1928. Als der Film noch stumm war.

Der Basler Theaterdirektor Benedikt von Peter bringt aber im Gespräch mit der BaZ noch einen weiteren grossen Namen ins Spiel: Orson Welles. Der legendäre Amerikaner habe Labiches «Florentinerhut», in dem die Verwicklungen damit beginnen, dass ein Pferd genüsslich einen Strohhut mampft, 1936 als Vorlage für sein Bühnenstück «Horse Eats Hat» genommen, so von Peter. «Deshalb wird die Musikkomödie, die bei uns am 4. November Premiere feiern wird, ‹Pferd frisst Hut› heissen.»

Wie holt man Grönemeyer nach Basel?

Womit noch zu erklären wäre, wie es den Baslern gelungen ist, Grönemeyer für diese Zusammenarbeit zu gewinnen.

«Das ist der Verdienst unseres Regisseurs Herbert Fritsch, der zu Corona-Zeiten schon in Bochum zusammen mit Herbert Grönemeyer ein Stück entwickelt hatte», sagt Benedikt von Peter. Dieses sei aber nie zur Aufführung gelangt. Musik fürs Schauspiel habe Grönemeyer allerdings schon früher geschrieben – zum Beispiel in Berlin –, aber in Basel ist er zusammen mit Fritsch nun auch bei der Stückentwicklung beteiligt.

«Er wird bei uns zwar nicht als Schauspieler auf der Bühne stehen, aber er wird während der Proben zu ‹Pferd frisst Hut› in Basel ganz direkt beteiligt sein.» Benedikt von Peter redet von einer Brass Band, von einem Chor und Sängern, aber auch von Sprechtext. «Auch dieser Sprechtext wird von Grönemeyer mit Musik unterlegt werden.»

Klingt alles sehr verheissungsvoll, erklärt aber nur ansatzweise, was denn den Bochumer Grönemeyer dazu bewogen hat, Basels Bretter zu bespielen. Nun, zum einen war Herbert Grönemeyer 2019 Stargast der Baloise Session, zum anderen hat er nicht zuletzt dank den Brillen von Ramstein Optik an der Sattelgasse seine so klare Sicht auf die Welt.

«Er mag Basel», sagt der Basler Theaterdirektor. Nun gut. Kann gut sein, dass Basel ihn dann auch recht fest ins Herz schliesst, wenn das Pferd den Hut gefressen haben wird.



