Schwere Zeiten für Lukas Engelberger. Der Basler Gesundheitsdirektor wurde zwar erst gerade glanzvoll wiedergewählt, doch Grund zum Feiern hat er nicht. Am Sonntag musste Engelberger verkraften, dass sein Freund und Polizeidirektor Baschi Dürr vom Wahlvolk auf die Strasse gesetzt wurde. Und nun verlässt ihn auch noch sein Chefbeamter Peter Indra. Engelberger mochte den renommierten Leiter der Basler Gesundheitsversorgung nicht besonders, wie man so hört. Aber auf seine Kompetenzen konnte er nicht verzichten. Nun muss er.

Ausgerechnet Engelbergers Zürcher Amtskollegin Natalie Rickli hat Indra abgeworben. Nach neun Jahren in Basel lockt ein neues Amt. Die Gesundheitsversorgung für 1,6 Millionen Menschen zu organisieren, ist eine etwas anspruchsvollere Arbeit als die hier am Rheinknie. Aber der Stellenwechsel zeigt vor allem auch, dass Engelberger offenbar nichts bieten konnte, um einen Topmann wie Indra an Basel zu binden.