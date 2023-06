Shutdown im Gewerbe – Henrique Schneider verliert den Machtkampf Der designierte Direktor des Gewerbeverbands darf sein Amt definitiv nicht antreten. Präsident Fabio Regazzi hat sich im Gewerbeparlament durchgesetzt. Iwan Städler

Die Plagiatsvorwürfe wurden ihm zum Verhängnis: Henrique Schneider. Foto: PD

Die Gewerbekammer hat hinter verschlossenen Türen getagt. Und eine offizielle Kommunikation der Beschlüsse durch den Verband steht noch aus. Doch der Sieger steht fest, wie diese Redaktion aus mehreren gut unterrichteten Quellen erfahren hat. Er heisst Fabio Regazzi. Die Gewerbekammer hat sich mit 53 zu 13 Stimmen hinter den Vorstand gestellt. Er hat das hundertköpfige Verbandsparlament überzeugen können, das Henrique Schneider nicht der richtige Mann ist für den Direktorenposten. Obwohl ebendiese Gewerbekammer den 45-jährigen Schneider im Februar noch einstimmig für dieses Amt gewählt hat.

Doch dann kam die Plagiatsaffäre. In der «NZZ am Sonntag» erhob der österreichische Plagiatsforscher Stefan Weber den «begründeten Verdacht auf schweres wissenschaftliches Fehlverhalten» gegen den heutigen stellvertretenden Direktor des Gewerbeverbands. Darauf liess der Verbandsvorstand ein Gutachten erstellen und betraute damit die Zürcher Titularprofessorin Isabelle Häner.

Sie bestätigte ein «serienmässiges Plagiieren» in den Werken von Henrique Schneider und stufte das als Fehlverhalten und als eine Treuepflichtverletzung ein. Letztere sei aber nicht gravierend, da es sich beim Gewerbeverband nicht um einen wissenschaftlichen Betrieb handle. So zumindest informierte der Verbandsvorstand. Den Bericht selbst hat er nicht veröffentlicht.

Für ihn war aber klar, dass Schneider unter diesen Umständen nicht mehr Direktor werden kann. Die Glaubwürdigkeit sei das höchste Gut des Verbands, weshalb der Vorstand Schneiders Wahl widerrief. Damit waren aber freilich längst nicht alle im Verband einverstanden. Etliche Mitglieder der Gewerbekammer fühlten sich übergangen. Sie monierten, die Kompetenz zum Wählen und Abwählen des Direktors liege bei ihnen. Ein gutes Dutzend liess daher eine ausserordentliche Kammersitzung einberufen.

Er hat sich durchgesetzt: Gewerbeverbands-Präsident Fabio Regazzi. Foto: Keystone

Heute Mittwochnachmittag fand diese statt. Dabei konnten sich Präsident Fabio Regazzi und der Vorstand durchsetzen. Regazzi hat mit dem heutigen Entscheid seine Position im Verband gestärkt. Er wird nun wohl einen Direktor suchen, der weniger ruppig agiert als der bisherige Hans-Ulrich Bigler und der zurückgepfiffene Henrique Schneider. Die Suche hat er bereits gestartet.

Vorerst muss er nun entscheiden, wer den Verband ab nächster Woche interimistisch leiten soll. Hans-Ulrich Bigler kommt dafür kaum in Frage, ist doch der Präsident kein Freund seines bisherigen Direktors. Und umgekehrt. Das zeigt ein E-Mail, das Bigler diese Woche verschickt hat. Darin schreibt er: «Um wenigstens meinerseits Anstand und Respekt zu wahren, verabschiede ich mich heute an meinem letzten Arbeitstag von Ihnen als Direktor.» Dass der Präsident und der Vorstand «kein Wort des Dankes» für notwendig hielten, «befremdet mich offen gestanden, muss an dieser Stelle aber nicht weiter kommentiert werden», so Bigler.

Nun tritt er ab. Und Henrique Schneider wahrscheinlich auch. Sieger Fabio Regazzi kann also das Direktorium zusammen mit dem Vorstand frei besetzen. Dabei wird er wohl auch darauf achten, dass der Gewerbeverband künftig besser mit Economiesuisse und dem Arbeitgeberverband harmoniert. Mit Bigler taten sich die beiden übrigen Dachverbände der Wirtschaft öfter schwer. Entsprechend wird dort der Entscheid der Gewerbekammer wohl mit Freude zur Kenntnis genommen.

Iwan Städler ist Inlandredaktor. Zuvor war er Mitglied der Chefredaktion Tamedia und Redaktionsleiter des «Tages-Anzeigers». Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises. Mehr Infos @Iwan_Staedler

