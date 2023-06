Floss-Festival 2023 – Helvetia rockt das Kleinbasler Rheinufer Für die 24. Ausgabe haben Veranstalter Tino Krattiger und Booker Gaetano Florio ein stimmiges Programm mit Schwerpunkt Schweizer Musik zusammengestellt. Sie verzichten dennoch nicht auf internationales Kolorit. Nick Joyce

Einer der vielen klingenden Schweizer Namen am diesjährigen Floss-Festival: Heidi Happy. Foto: PD

2022 bekannte sich Floss-Veranstalter Tino Krattiger zur Schweizer Musikszene und verpflichtete viele einheimische Acts für sein Festival. Zusammen mit Programmchef Gaetano Florio beweist Krattiger heuer Kontinuität: Mit Zian, Sina, Nubya, Jaël, Heidi Happy, Marius Bear, Baba Shrimps und Stefanie Heinzmann holt das Floss-Team wieder viele klingende Schweizer und Schweizerinnen zu sich ans Kleinbasler Rheinufer.

Der Baselbieter Zian wird das Festival am 8. August eröffnen. Das ist eine stimmige Wahl, hat der souveräne Melancholiker in den letzten zwei Jahren eine steile Karriere hingelegt – und sich vom stillen Eigenbrötler zum veritablen Popstar gemausert.

Auffallend am diesjährigen Floss-Programm sind die vielen weiblichen Acts. Sina, Nubya, Jaël, Heidi Happy und Stefanie Heinzmann muss man keinem mehr vorstellen, der sich für die einheimische Musikszene interessiert. Diese Künstlerinnen stehen für nachdenklichen Pop, Soul und Folk-Avantgarde mit nationaler Strahlkraft. «Das hat sich einfach so ergeben», sagte Gaetano Florio bei der Medienorientierung im Hotel Krafft über den Programmschwerpunkt. «Wenn ich ein Konzept hätte, wie ich das ‹Floss› buchen könnte, wäre mein Job viel einfacher.»

Der zugkräftigste Name im Programm heisst Matt Bianco. Die englische Latin-Pop-Band feierte Mitte der 1980er-Jahre mit Songs wie «Just a Minute» , «More than I Can Bear» und «Sneaking out the Back Door» ihre grössten Hits, seit einigen Jahren erlebt sie als Liveact eine Renaissance. Allerdings sind Matt Bianco keine eigentliche Band mehr: Von der Originalbesetzung ist nur Sänger und Frontmann Mark Reilly noch dabei. Heute touren Matt Bianco in erweiterter Formation mit reich bestücktem Bläsersatz, die die alten Hits nicht nur mitreissend, sondern auch virtuos zu interpretieren weiss.

Wie bei jeder Ausgabe des Floss-Festivals kann man auch 2023 musikalische Entdeckungen machen. Chrissy Matthews spielt Blues britischer Prägung. Der malische Sänger und Perkussionist Baba Sissoko ist ein führender Vertreter der westafrikanischen Griot-Tradition und schlägt Brücken zwischen Afrika, Europa und Amerika. Birdman Jäggi ist indes ein Projekt von Simon Jäggi und Thierry Lüthi, die mit den Bands Kummerbuben und Traktorkestar Indie-Chansons beziehungsweise Balkan-Blasmusik machen. Für das gemeinsame Unterfangen Birdman Jäggi haben sich die beiden Berner überraschend auf tanzbaren Mundart-Pop eingeschossen. Wer sich ungern überraschen lässt, darf sich beim Floss-Festival 2023 auf die Tributeband Live/Wire freuen, die das Repertoire von AC/DC originalgetreu nachspielt. Oder auf Marius Bear, der die Schweiz 2022 mit «Boys Do Cry» am Eurovision Song Contest vertrat.

