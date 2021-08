Wegen Behördenauflagen – Helfenstein darf nur Imbissbude statt Verkaufsladen betreiben Die Traditionskonditorei Helfenstein wollte nach der Vertreibung vom Aeschenplatz eine neue Filiale eröffnen. Doch nun verzögert sich das auf unbestimmte Zeit – und Mitarbeiter bangen um ihren Job. Mischa Hauswirth

Die Bäckerei kann in einem kleinen Verkaufsstand nur einen Teil ihres Angebots anbieten. Foto: Pino Covino

«In Kürze sind wir wieder für Sie da», steht auf einem Blatt Papier an der Schaufensterscheibe am Aeschengraben 6 und sollte die oft langjährigen Stammkunden während des Sommers daran erinnern, dass die Traditionskonditorei nicht ganz weg ist. An diesem neuen Standort unweit des Aeschenplatzes wollte die Bäckerei Helfenstein ihre Wiedereröffnung feiern – aus dem «in Kürze» wird jetzt aber nichts.

Inhaber und Geschäftsführer Alex Helfenstein gibt sich auf Nachfrage, warum die Zweigstelle noch nicht eröffnet wurde, einsilbig. Er lässt durchschimmern, dass die Behörden weitere Auflagen eingefordert hätten und deshalb vorerst kein Verkauf im Laden möglich sei. Dies, nachdem ihm in Aussicht gestellt worden war, dass er nach rund zweimonatiger Schliessung seiner Zweigstelle am Aeschenplatz wieder öffnen kann. Zur Erinnerung: Die Traditionskonditorei musste nach 28 Jahren im Gebäude der Cler-Bank am Aeschenplatz ausziehen (BaZ berichtete).