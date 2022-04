Innovation und Tradition – Heldinnen am Herd Eine Liebeserklärung unseres Gastroexperten Martin Jenni an fünfzehn unprätentiöse Köchinnen. Martin Jenni

Unser Gastroexperte mag innovative und undogmatische Köchinnen wie Anica Schmid (rechts) vom Restaurant Augarten in Rheinau ZH, hier im Bild mit ihrer Schwester Nicole, die im Lokal fü den Service zuständig ist. Foto: Thomas Egli

Sie kochen routiniert und sehen sich lieber in der Küche als im Scheinwerferlicht. Sie sind naturverbunden und freuen sich über die Sterne am Firmament. Sie schätzen ihre Stammgäste, gehen mit der Zeit und beherrschen mühelos den Spagat zwischen Innovation und Tradition. Gäste, die sich nichts mehr beweisen müssen,

setzen sich zu ihnen an den Tisch und geniessen. Willkommen bei meinen Heldinnen am Herd.

Annie Koller-Escanez und Isabelle Drusini (La Diligence, Chêne-Bourg GE)