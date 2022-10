Berufsweltmeisterschaften in Basel – Hektischer Inder, bedächtiger Kanadier und stummer Schweizer Im Rahmen der Fachmesse Holz finden auch die Berufsweltmeisterschaften der Zimmermänner, Schreiner und Möbelschreiner statt. Das Publikum kann mitfiebern. Markus Wüest

Santosh Ojha aus Indien nimmt in der Kategorie «Cabinet Making» (Möbelschreiner) an den World Skills in Basel teil. Foto: Kostas Maros

Passt perfekt! Der Inder Santosh Ojha hat die Zapfen in beide Enden des Zwischenstücks eingepasst und fügt nun dieses Zwischenstück in die beiden Elemente ein, die vermutlich am Schluss Beine des Tischs oder des Stuhls sind, an dem er baut. Er nimmt einen Holzhammer, klopft gefühlvoll an das obere Ende des Teils. Dann nimmt er ein Massband zur Hand und prüft die Dimensionen. Gut hat er noch nichts verleimt oder verschraubt! Denn offensichtlich stimmt etwas nicht. Geschwind wird wieder in die einzelnen Teile zerlegt, was doch schon so schön Gestalt angenommen hatte. Er feilt das eine Holz, bis es einen Hauch kürzer ist.