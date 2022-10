Online-Zeremonien in Utah – Hochzeit per Videochat Wer zuhause nicht heiraten darf, dem hilft der konservative Bundesstaat Utah. Davon profitieren auch LGBTQ-Paare aus China. Kathrin Werner

Heiraten in Utah: Vor Ort muss nur eine Person sein – es muss auch nicht zwingend die Braut oder der Bräutigam sein, die Standesbeamtin oder der Standesbeamte reichen aus. Foto: Getty Images

So hatten sich die Mormonen das nicht vorgestellt. Der Bezirk Utah County im US-Bundesstaat Utah, in dem die wertkonservative Religionsgemeinschaft das Sagen hat und mit 72 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung stellt, hatte nach eigener Aussage eigentlich vor, das Heiraten ins 21. Jahrhundert zu holen. Und damit gemeint: ins Internet.

Seit kurz vor der Pandemie müssen Paare in Utah County nicht mehr zum Standesamt oder in die Kirche kommen. Wer heiraten will, kann sich einfach über den Videokonferenz-Dienst Zoom einwählen – egal von woher. Den konservativen Menschen in Utah war wichtig, dass heiraten so einfach wie möglich ist und die Verwaltung möglichst wenig kostet. Analog vor Ort in Utah muss darum nur eine Person sein, es genügt die Standesbeamtin oder der Standesbeamte. Unterschrieben wird per elektronischer Signatur. Welche Staatsbürgerschaft das Paar hat, spielt keine Rolle. «Jedes Paar, dessen Ehe nicht durch das Gesetz von Utah verboten ist, kann eine gültige Heiratslizenz beantragen und erhält diese auch», teilt die Behörde in Utah mit. Die meisten Länder erkennen Ehen aus anderen Ländern an, egal wie sie geschlossen wurden.

Heiraten trotz räumlicher Trennung

Die Sache mit den Zoom-Ehen kommt gut an. Tausende internationale Paare haben schon per Zoom geheiratet. Auch manche der Ehepartner waren dabei nicht am gleichen Ort, was besonders in Zeiten von Pandemie, Flucht und Kriegen hilfreich ist. Zoom-Hochzeiten sind auch eine Lösung für Menschen, die in ihrer eigenen Heimat nicht heiraten dürfen. Das Gesetz in Utah erlaubt das auch gleichgeschlechtlichen Paaren, was unter anderem Menschen aus China anzieht, wo das nicht möglich ist.

Die chinesische Regierung hält die Ehe zwar nicht für legal, anderswo gilt sie aber, zum Beispiel bei den amerikanischen Einwanderungsbehörden. Für chinesische Paare, deren Ehe offiziell nicht legal ist, gibt es trotzdem Vorteile, etwa in Hongkongs Steuerrecht. Und die digitale Hochzeit gibt den Paaren die Gelegenheit, ihre Liebe in einem offiziellen Rahmen zu feiern. Raymond Chan Chi-chuen, Hongkongs erster offen schwuler Parlamentarier, und sein Freund hatten im Dezember 2021 vor einem Bildschirm mit Verbindung nach Utah geheiratet. Hochzeitsplaner wie die auf homosexuelle, queere oder Transgender-Paare spezialisierte Firma Next Chapter aus Hongkong helfen bei der Organisation.

Durchbruch in Israel

In Israel haben Zoom-Eheleute gerade einen Durchbruch erkämpft. Das Verwaltungsgericht in Jerusalem hat entschieden, dass das Land acht Paare, die in Utah online geheiratet hatten, rechtlich anerkennen muss – ein wichtiger Schritt zur Förderung der zivilen Ehe. Eine Organisation, die für Religionsfreiheit kämpft, hatte für die Paare und zwei Rabbis in Utah geklagt, nachdem israelische Behörden die Ehen zunächst nicht anerkannt hatten. Das israelische Gesetz sieht vor, dass Ehen unter der Schirmherrschaft der Religionsgemeinschaft stattfinden müssen, der das Paar angehört. Es gibt allerdings israelische Paare, denen eine säkulare Ehe wichtig ist oder die unter jüdischem Recht nicht heiraten dürfen. Im Ausland legal geschlossene Ehen erkennt Israel grundsätzlich an. Nun auch die aus Zoom-Utah.

Fehler gefunden?Jetzt melden.