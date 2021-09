Im Fokus – Heinz Lindner: Stark, aber umstritten Der österreichische FCB-Goalie hat mit seinen zahlreichen Paraden wesentlichen Anteil an der Basler Hausse. Doch immer wieder kursieren Namen, die ihn als Stammhüter ersetzen könnten. Dominic Willimann

Befindet sich in beneidenswerter Form: FCB-Schlussmann Heinz Lindner. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Auch gegen St. Gallen braucht es am Mittwoch die Reflexe von Heinz Lindner, damit der FC Basel weiterhin ungeschlagen durch die Super League geht. Und dennoch kursieren in einigen Medien Gerüchte, wonach man mit den Leistungen des Österreichers nicht restlos zufrieden sei und die Clubführung Ausschau nach Alternativen halte.

Eine davon soll Loris Karius sein, der in Liverpool keine Rolle mehr spielt. Ebenso soll Roman Bürki, der bei Dortmund ebenso aussichtslos auf einen Stammplatz ist, für ein Engagement im St.-Jakob-Park angefragt worden sein.

Diese Gerüchte aus den Medien hat natürlich auch Patrick Rahmen mitbekommen. Doch der FCB-Trainer sagt: «So wie Heinz aktuell spielt, gibt es überhaupt keine Diskussion über die Besetzung dieser Position.» Rahmen hofft, dass sich der 31-Jährige durch solche Meldungen nicht irritieren lässt, sondern sich auf seine Kernaufgabe konzentriert. Damit Lindner auch am Sonntag wieder hochkonzentriert bei der Sache ist, wenn Rotblau Platz eins in der Tabelle verteidigen will.

Die voraussichtlichen Aufstellungen. Foto: BaZ

