Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Heinz Lindner sendet freundliche Grüsse an David Degen Beim 0:0 gegen Servette zeigt der FC Basel eine weitere blutleere Partie. Herausragend ist nur Torhüter Heinz Lindner, der den Baslern zumindest einen Punkt rettet. Tilman Pauls Dominic Willimann

Torhüter Heinz Lindner überzeugt gegen Servette und sichert den Baslern einen Punkt. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Heinz Lindner: 5,5

Ob David Degen das auch gesehen hat? Wie Lindner in der 25. kurz zögert und dann Pavlovic für ihn auf der Linie klärt? Kann allerdings auch einen gehaltenen Schuss in der 44. Minute vorweisen. Und seine super Parade gegen Cognat auf der Linie (69.). Und seinen Fuss-Reflex in der 89. Minute. Sendet mit seinem Spiel jedenfalls liebe Grüsse an den Mitbesitzer – und Marwin Hitz.

Welche Note erhält Heinz Lindner? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Sergio Lopez: 4