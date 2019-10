Heimatschutz leistet Widerstand gegen Abriss

Von grösserer Bedeutung sei der geplante Abbruch der 60 Jahre alten Werkhalle der Schreinerei. Ihre Tragkonstruktion stamme von Heinz Hossdorf, einem der bedeutendsten Bauingenieure des 20. Jahrhunderts. Die Werkhallen des zweigeschossigen ­Gebäudes sowie die Dachplatte seien im Innern absolut stützenfrei und würden lediglich über die Aussenwände abgestützt, so der Heimatschutz weiter.

Beat Voellmy als Besitzer der Schreinerei hat ein Baugesuch eingereicht, wonach an der Stelle des Ausstellungs- und Bürogebäudes an der Ecke Im Surinam/Maulbeerstrasse eine neue Schreinerei erstellt werden soll. In den oberen Geschossen soll der Neubau zudem 16 Wohnungen enthalten. Das Wohnhaus muss dafür abgebrochen werden. Der Denkmalrat kam 2017 zum Schluss, dass das Haus die Anforderungen an ein Schutzobjekt nicht mehr erfüllen könne, worauf es aus dem Inventar der schützenswerten Bauten entlassen wurde.