Ein Bild aus dem Sommer, das man ab Januar regelmässig sieht: Alex Frei und der damalige Besucher Heiko Vogel besprechen sich abseits des Trainingsplatzes. Foto: Andy Müller (Freshfocus).

Heiko Vogel kehrt zum FC Basel zurück. Er tut es nicht als Trainer, sondern als Sportdirektor. Damit findet wieder zusammen, was vor zehn Jahren und noch in anderen Rollen in Basel getrennt wurde: Der jetzige Mitbesitzer und «Chief Football Officer» David Degen war genauso Spieler unter dem damaligen Cheftrainer Heiko Vogel wie der aktuelle Cheftrainer Alex Frei.