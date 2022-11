FCB: Überraschende Personalie – Heiko Vogels emotionale Rückkehr in den St.-Jakob-Park Der 47-jährige Deutsche wird zehn Jahre nach seiner Entlassung beim FCB Sportdirektor von Rotblau. Dominic Willimann Oliver Gut

Vom Assistenz-, Interims- und Cheftrainer zum Sportdirektoren: Heiko Vogel. Foto: Nicola Pitaro

Im Sommer hat Heiko Vogel mal wieder beim FC Basel vorbeigeschaut. Als sich dieser am Tegernsee auf die Saison vorbereitet, radelt Vogel durch seine bayrische Wahl-Heimat und macht am Trainingsplatz bei Rotblau Halt. Es ist ein Wiedersehen mit vielen Weggefährten. Allen voran natürlich mit Alex Frei, der ihn einst in seiner Funktion als Luzern-Sportchef auf den Trainerstuhl in die Zentralschweiz lotsen wollte und zu dem er bis heute ein gutes Verhältnis pflegt.