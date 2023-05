Gabriel Vetter, Landhof und Didi Offensiv, Basel. Fotos kostas maros, am 3.2.22 kostas maros @ Tamedia AG

Heiko «Angry Bird» Vogel ist für das Spiel in Genf am Donnerstag also gesperrt. Womöglich hat der Interimstrainer des FCB diese Saison einfach keine Lust mehr, bei Auswärtsspielen in die Doppelrolle Sportchef und Chefcoach zu schlüpfen, anders ist nicht wirklich zu erklären, warum Vogel sich schon wieder eine Sperre wegen Meckerns geholt hat. Klar: Eine Rote oder Gelb-Rote Karte, so was kann und darf passieren. Auch einem Trainer. Oder dem Sportchef. Oder halt beiden. Denn ganz klar ist es ja nicht, in welcher Rolle Heiko Vogel diesen Platzverweis einkassiert hat; ob als Sportchef oder als Interimscoach oder einfach als Mensch. Vielleicht hat er auch einfach aus Gründlichkeit innert Sekundenbruchteil diese beiden Gelben abgeholt: eine als Trainer, und eine als Sportchef. Und dafür gibts dann die Rote, die für beide Funktionen gilt.